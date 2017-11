Já estamos a chegar ao Natal... seis álbuns de Tom Waits, dos seus (e nossos) anos 2000 (entre 1999 e 2013, mais concretamente, discos editados pela Anti) vão ser reeditados, em versões remasterizadas, entre 10 de Novembro e 15 de Dezembro.

É trabalho do próprio Waits e da sua mulher, e colaboradora de décadas, Kathleen Brennan. As edições serão feitas por esta ordem, numa progressão dos tempos mais recentes em direcção ao passado: em Novembro, Bad As Me, Real Gone, Alice e Blood Money (curiosamente, dois discos, que não se pode dizer que sejam dos trabalhos de Waits mais valorizados, que foram editados no mesmo dia, no ano de 2002, e foram escritos para produções teatrais de Bob Wilson), e, em Dezembro, Glitter & Doom e Mule Variations (o disco que de certa forma definiu o template estilítico do seu futuro trabalho). Real Gone será mesmo reeditado numa nova versão, com novas remisturas. Estamos a falar, obviamente, do formato físico, dirigido ainda aos cultores ou coleccionadores de vinil. Se falamos em plataformas de streaming, então diga-se que toda esta (nova) música está já disponível.

Já o triplo Orphans: Brawlers, Bawlers and Bastards, de 2006, será reeditado em 2018, em três discos separados.

