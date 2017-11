Nicolas Winding Refn, o polarizador realizador, lançou Neon Demon em 2016 e está a preparar Too Old to Die Young, uma série de dez episódios sobre o submundo do crime de Los Angeles para a Amazon. Mas a actividade do dinamarquês não se fica por aí. Em Fevereiro, numa parceria com o Harvard Film Archive, a Bureau, uma agência criativa londrina, o site de streaming de filmes MUBI e a Milan Records, que faz produção de música e promoção, o Refn lançará byNWR.com, o seu novo projecto que foi anunciado na edição deste ano do Festival Lumière, em Lyon. Envolve filmes e conteúdos à volta destes, com restaurações a 4K que, segundo a revista Variety, o realizador disse na conferência de imprensa terem sido pagas com os seus trabalhos em publicidade. Os assinantes do MUBI terão acesso a conteúdos mais cedo do que os utilizadores gratuitos.

De três em três meses, filmes restaurados – alguns que passaram no Festival Lumière – são o ponto de partida para uma série de conteúdos, sejam textos, fotografias, vídeos ou outros, reunidos por um editor convidado pelo realizador. Há quatro edições (ele chama-lhes “volumes”) planeados por agora, e os primeiros dois já foram anunciados.

O primeiro, Regional Renegades: Exploitation Gems from the Southern USA, contará com a colaboração de Jimmy McDonough, autor e biógrafo de gente como Neil Young ou Russ Meyer, e três filmes: The Nest of the Cuckoo Birds, um filme perdido de terror gótico realizado por Bert Williams em 1965, Shanty Tramp, de Joseph G. Prieto, lançado em 1967, e, do mesmo ano, Hot Thrills and Warm Chills, de Dale Berry.

Passados três meses, é a revista britânica de cinema Little White Lies a curar a edição, com um programa chamado Missing Links: Restored and Rediscovered Classics of American Independent America. Inclui um novo restauro de Night Tide, o filme de Curtis Harrington que foi rodado em 1961 mas só lançado em 1963 e marcou a primeira vez que Dennis Hopper foi protagonista, Spring Night, Summer Night, de Joseph L. Anderson, bem como dois filmes de Ron Ormond baseados no pensamento de Estus W. Pirkle, um pastor baptista que queria lançar o pânico sobre o que iria acontecer a quem não fosse cristão: If Footmen Tire You, What Will Horses Do?, de 1971, e o documentário The Burning Hell.

Os filmes também passarão em algumas salas de cinema. Não se sabe se o serviço estará disponível em Portugal, mas já é possível fazer um pré-registo através do site.

