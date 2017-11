Apesar de ser um ícone da gastronomia francesa e conhecido pelas 31 estrelas Michelin, em 2013, Joël Robuchon encontrava-se com excesso de peso. Foi quando passou por Las Vegas que se apercebeu do problema ao sentir fadiga e constantes dores de cabeça relacionadas com a alimentação. Em pouco tempo perdeu 25 quilos porque mudou a forma como comia.

Na altura, conta ao New York Post, depois de ter feito análises ao sangue, o chef, de 72 anos, descobriu que os valores da pressão sanguínea, colesterol e açúcar eram preocupantes ao ponto de quase não poder realizar mais o seu trabalho, de vir a sofrer um enfarte ou ter diabetes. Foi então que decidiu consultar um nutricionista, que o aconselhou a deixar de comer carnes vermelhas, pão e a consumir alimentos ricos em nutrientes como o foie gras ou o salmão.

Tal como explicou ao jornal norte-americano, o cozinheiro necessitava de uma dieta que o levasse a perder peso num curto espaço de tempo. Joël Robuchon revelou que perdeu 25 quilos.

