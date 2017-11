Laetitia Ky é uma artista da Costa do Marfim e decidiu juntar-se à campanha #MeToo contra o assédio sexual, mas de uma maneira diferente: através de um penteado. A jovem de 21 anos pegou no seu cabelo e esculpiu um homem a levantar a saia a uma mulher.

PUB

Não é a primeira vez que a artista usa o seu cabelo para expressar as suas opiniões. Aliás o cabelo é a sua forma de sublinhar a importância da beleza africana que, diz, está subvalorizada no mundo da moda e do entretenimento.

Quando a hashtag #MeToo começou a ser partilhada na sequência do escândalo que envolve o produtor Harvey Weinstein, milhares de mulheres começaram a partilhá-la. "Tal como toda a gente, observei a onda de mulheres que começaram a falar e isso tocou-me profundamente", conta à Reuters. "Espero que as mulheres, em todo o mundo, despertem e revoltem-se", acrescenta.

PUB

Nas redes sociais, Facebook e Instagram, a jovem publicou a sua fotografia e partilhou a história de uma amiga que ia sendo violada. Ky convida as mulheres a contarem as suas histórias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O assédio sexual existe em Àfrica, mas continua a ser um tabu e as raparigas correm o risco de, se contarem, não casarem. No post, a jovem lembra que milhares de mulheres são violadas a um ritmo diário mas que pouco se fala ou se faz quanto a isso? Porquê? “Porque a nossa 'bela' sociedade tem a tendência de culpar a vítima”, escreve Ky.

“Meninas, nada justifica a violação, a agressão ou o assédio sexual. Nem a vossa roupa, a vossa maquilhagem ou a vossa relação com o abusador (porque até o vosso marido não têm o direito de vos forçar se vocês não quiserem)”, acrescenta, incentivando as mulheres a terem coragem para falar e a não se sentirem culpadas. “Vocês não estão sozinhas”, incentiva.

PUB

PUB