Chama-se Almada Bus Saúde e começou a circular na cidade há pouco mais de um mês. O percurso foi criado com o objectivo de ligar os vários equipamentos de saúde das freguesias do Pragal, Almada e Cova da Piedade, mas pode ser utilizado por toda a gente. O percurso está marcado no chão com uma linha vermelha, e não há paragens delineadas: ao longo da linha, basta pedir para parar.



O Almada Bus Saúde circula de 20 em 20 minutos em dias úteis e de 40 em 40 aos fins-de-semana, e, segundo Catarina Freitas, directora do Departamenbto de Energia, Clima, Ambiente e Mobilidade da Câmara Municipal de Almada, nele viajam cerca de 500 pessoas por dia.



O bilhete simples comprado a bordo é de 1,20€ por viagem e o pré-comprado 1€. Para os maiores de 65 anos ou menores de 18, diminui: 0,60€ por viagem. No entanto, são também aceites os passes e assinaturas da rede TST, o passe do serviço de mobilidade inclusiva Flexibus e o cartão Lisboa Viva.



