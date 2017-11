As críticas não travam a bitcoin. Esta quinta-feira, o valor da criptomoeda mais popular do mundo atingiu um novo recorde, acima dos sete mil dólares, o equivalente a cerca de seis mil euros. É uma subida de mais de 600% desde o início do ano.

PUB

Menos de 24 horas antes, o regulador financeiro dos EUA, a SEC, descreveu alguns sistemas de financiamento com criptomoedas patrocinados por celebridades (como a socialite Paris Hilton e o pugilista Floyd Mayweather) como “potencialmente ilegais”. Há meses que a organização tenta alertar para investimentos fraudulentos com criptomoedas.

Contrariamente ao mês de Setembro – em que o valor da bitcoin caiu 32% depois de a China encerrar os serviços de transacção de divisas digitais no país – Outubro foi um mês de crescimento para a divisa. O valor da moeda subiu acima dos 4000 euros a 12 de Outubro, e passou a barreira dos 5000 euros uma semana mais tarde.

PUB

Novembro segue a tendência, mas os alertas continuam. Esta quinta-feira, o presidente executivo do banco Credit Suisse disse que o interesse na bitcoin e outras criptomoedas ainda pode cair. “Pelo que vejo, a única razão para comprar ou vender bitcoins actualmente é para fazer dinheiro e isso é a definição exacta de especulação e de bolha especulativa”, afirmou Tidjane Thiam, numa conferência.

O anonimato que a divisa oferece é outro dos grandes problemas. Uma das mais-valias da bitcoin e de outras criptomoedas é que existem à margem de qualquer regulação, sem envolver bancos ou capital de risco. Porém, para Thiam, “muitos bancos têm pouco ou nenhum apetite para se envolverem com uma moeda com tantos desafios em relação à lavagem de dinheiro.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A falta de regulamentação é vista como uma ameaça. Desde Setembro, tal como a China, a Coreia do Sul proibiu a angariação de financiamento através do lançamento de novas divisas digitais, e o banco central da Rússia avisou que vai bloquear o acesso a sites que oferecem transacções de divisas virtuais.

No entanto, também há países a apoiar a tecnologia. No final de Setembro, o Japão publicou um documento a oficializar transacções com moedas digitais. O objectivo é apoiar a inovação tecnológica e proteger os investidores de fraudes ao impor regras específicas, como a verificação da identidade dos utilizadores.

Às 19h00 de quinta-feira, hora de Lisboa, o valor da divisa tinhas descido para os 5930 euros. O pico, de 6270 euros, foi atingido às 11 horas de Lisboa. Desde então o valor tem sofrido algumas oscilações, mostrando como apesar da tendência ascendente a volatilidade da bitcoin continua a ser grande.

PUB

PUB