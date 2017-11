Os dois sírios, de 20 e 22 anos, que esta manhã fugiram de um navio atracado em Setúbal, foram encontrados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, na Gare do Oriente, em Lisboa. Em comunicado, o SEF escreve que “na sequência das diligências encetadas, os dois cidadãos sírios desaparecidos hoje [quinta-feira] de manhã do porto de Setúbal foram localizados ao final do dia, encontrando-se à sua custódia.”

PUB

Os tripulantes ausentaram-se do navio sem autorização. Os dois jovens, Walid Jenad e Bashar Helly, abandonaram o navio Nagham e deixaram a documentação — nomeadamente o passaporte — a bordo. O alerta foi dado pelas 7h desta quinta-feira.

O navio está atracado em Setúbal até dia 4 de Novembro, data em que prosseguirá viagem.

PUB

PUB

PUB