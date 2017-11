A PSP está a investigar uma agressão a um jovem à porta da discoteca Urban Beach, em Lisboa, que terá acontecido na madrugada de quarta-feira. Num vídeo partilhado nas redes sociais, vêem-se vários elementos fardados a agredir violentamente um rapaz com murros e pontapés.

PUB

Ainda que as imagens estejam a ser partilhadas identificando os agressores como seguranças do espaço nocturno, esta informação não foi confirmada nem pela polícia nem pelo conselho de administração da discoteca.

Como o caso está a ser investigado, diz ao PÚBLICO a subcomissária do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Helga Fiúza, as autoridades não podem revelar se foi apresentada queixa ou quais as identidades dos agressores e do agredido. O presidente do Conselho de Administração da discoteca, Paulo Dâmaso, remeteu informações para mais tarde.

PUB

Esta não é a primeira vez que a discoteca se vê envolvida em casos de violência. Em Agosto, um grupo de jovens denunciou ter sido agredido por seguranças do espaço nocturno, acusando-os de terem tido uma atitude “racista”. Também em Junho, o PÚBLICO noticiou que um grupo de jovens alegou ter sido impedido de entrar no Urban Beach pelo facto de um dos seus elementos ser negro. Em 2014, a denúncia partiu do atleta português e antigo campeão olímpico no triplo salto Nelson Évora que, através das redes sociais, contou que foi barrado à entrada da discoteca por existirem “demasiados pretos no grupo”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este novo vídeo tem causado reacções de repúdio nas redes sociais. “Acham isto aceitável?”, questiona a actriz Jessica Athayde no Facebook, após partilhar as imagens da agressão. “E, já agora, lembrem-se que cada vez que frequentarem este sítio estão a contribuir para que [este] tipo de situações continuem”, acrescentou ainda.

“Mais uma noite normal no Urban”, ironiza a apresentadora Rita Ferro Rodrigues. “Como é que isto ainda não fechou?”, escreveu, no Twitter. Ao PÚBLICO, o actor Ricardo Carriço, que também partilhou o vídeo no Facebook, diz ter ficado “chocado” com as imagens, adiantando que este tipo de agressões “não faz sentido” e que os agressores, admitindo que sejam seguranças, deveriam prezar pelo “normal funcionamento” do espaço e não enveredarem por actos de violência.

PUB

PUB