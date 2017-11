Esta semana, no podcast Com Tempo e Alma, a jornalista de Sociedade Clara Viana conversa sobre os resultados dos alunos portugueses nos testes PISA com José David Justino, antigo ministro da Educação e ex-presidente do Conselho Nacional de Educação, e Isabel Flores, investigadora do projecto aQeduto, que analisou os dados do estudo "Porque melhoraram os resultados do PISA em Portugal".

Uma jornalista do PÚBLICO e especialistas convidados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

