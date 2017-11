Na ausência de uma resposta garantida pelo Estado de que as crianças abusadas recebem apoio psicológico, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) lançou no início de 2016 uma rede de apoio especializado a crianças e jovens vítimas de violência sexual (CARE). O impacto desse apoio é diferente consoante as famílias, as crianças e a fase em que estas estão nos processos, logo após os abusos, antes, durante ou depois do julgamento dos agressores. Porém, “quanto mais precoce for a intervenção, maior a probabilidade de sucesso”, admite Carla Ferreira, gestora da equipa técnica da rede.

Das cerca de 500 pessoas que apoiou ou apoia desde Janeiro de 2016, 400 são crianças e, destas, cerca de metade tem acompanhamento psicológico. Cerca de 25% das situações foram referenciadas pela Polícia Judiciária. O Ministério Público assumiu esse papel de intermediário em 23% das situações. Pessoas que contactaram a APAV por iniciativa própria representaram 13% das situações. A comunicação social deu o alerta em 3% dos casos.

A existência da rede foi amplamente divulgada junto das CPCJ, que podem referenciar crianças para que lhes seja prestado apoio, mesmo que a isso “não sejam obrigadas”, indica Carla Ferreira. As comissões de protecção de crianças e jovens (CPCJ) serviram de ponte em apenas 1% dos casos. Outras entidades da comunidade, como a escola, também referenciam situações.

