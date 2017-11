Em resposta às agressões na discoteca Urban Beach, o vereador do CDS no município de Lisboa, João Gonçalves Pereira, disse ao PÚBLICO nesta quinta-feira que a Câmara de Lisboa tem “mecanismos ao seu dispor para, a qualquer momento, suspender ou, no limite, retirar” a licença do estabelecimento para actividade nocturna. O vereador considera urgente que sejam apuradas responsabilidades e “exige” que o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, comunique qual a sua posição.

Gonçalves Pereira admite que o CDS está “chocado” com as imagens da agressão e reitera que a Câmara Municipal “tem à sua disposição instrumentos de responsabilidade” que podem ser usados. O vereador do CDS diz ainda que espera uma resposta do poder político e que, perante uma situação destas, o presidente do município lisboeta, Fernando Medina, “deve agir de uma vez por todas” e que “não pode cruzar os braços”.

Uma posição semelhante foi assumida ao PÚBLICO por Ricardo Robles, vereador dos Direitos Sociais e da Cidadania pelo Bloco de Esquerda, que chegou a um acordo de governação com Fernando Medina. “Um espaço como o Urban não pode continuar aberto na cidade”, acentua Robles. Perante as queixas reincidentes “de violência gratuita e com base na discriminação racial”, diz ainda, a “Câmara tem de garantir que, no seu espaço, as pessoas estão em segurança” e “agir em conformidade” com o que ficar definido na reunião com o Ministério da Administração Interna.

O vereador do CDS acrescenta ainda que este tipo de violência põe em causa a “tranquilidade dos lisboetas” até porque não é a primeira vez que um episódio do género acontece (há vários relatos e notícias de agressões anteriores e de acusações de racismo no Urban Beach) – acontecendo também em outros estabelecimentos nocturnos.

Para garantir condições de segurança, o vereador sugere que sejam “instaladas câmaras de videovigilância em determinadas zonas da cidade”, que sejam também “dissuasoras deste tipo de comportamento e que permitam que a PSP actue rapidamente”, facilitando também a identificação dos agressores.

Em causa está um episódio que aconteceu na madrugada desta quarta-feira, quando um rapaz foi violentamente agredido com murros e pontapés por seguranças da discoteca Urban Beach — as imagens ficaram registadas em vídeo e galgaram as redes sociais.

A administração do espaço nocturno adiantou nesta quinta-feira que foram tomadas medidas para “afastar de imediato” os seguranças e a PSP encontra-se a investigar o sucedido. Além disso, a Câmara de Lisboa pediu uma reunião com o Ministério da Administração Interna para discutir o episódio e também o Ministério Público abriu um inquérito às agressões.

