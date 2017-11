Um total de 1982 empresas já saiu da Catalunha desde 1 de Outubro, dia em que se realizou o referendo de autodeterminação considerado ilegal pelo Estado espanhol nesta comunidade autónoma, segundo dados do “Colegio de Registradores” da Espanha.

Segundo a entidade na qual estão inscritas as empresas espanholas, o ritmo de mudança da sede social das empresas da Catalunha para outros pontos em Espanha passou de 140 na passada sexta-feira, dia em que o parlamento regional declarou a independência da região, para 62 na segunda-feira, o primeiro dia de trabalho depois de o Governo espanhol ter anunciado a demissão do executivo catalão, a dissolução do parlamento regional e a marcação de eleições para 21 de Dezembro próximo.

No entanto, a descida não parece ter-se consolidado, visto que na terça-feira o número aumentou mais uma vez, para 99 empresas. Mesmo assim, estes números já estão longe dos verificados em 19 de Outubro último, quando saíram da Catalunha 268 empresas, ou a 9 de Outubro, quando abandonaram 212.

Em sentido contrário, mudaram-se para essa comunidade autónoma 78 empresas desde 1 de Outubro, o que significa um saldo total negativo de 1904.

Nesse dia, numa votação com uma taxa de participação de 43% dos eleitores, votaram “sim” à independência 90% e os “constitucionalistas” (defensores da união com Espanha) boicotaram a consulta, ficando em casa.

