A CIA divulgou o conteúdo do computador de Osama bin Laden apreendido durante o raide que resultou na morte do líder terrorista, em Maio de 2011. No total, a agência norte-americana revelou aproximadamente 470,000 ficheiros recolhidos no complexo paquistanês onde estava Bin Laden, segundo um comunicado publicado nesta quarta-feira. São documentos muito diversos. Desde o diário pessoal do líder da Al-Qaeda ao vídeo do casamento do seu filho primogénito e mais provável sucessor, Hamza bin Laden, passando por populares vídeos de comédia disponíveis no YouTube e filmes de Hollywood, os ficheiros encontrados no computador apreendido de Bin Laden contêm até um tutorial de como fazer crochet.

PUB

Os detalhes partilhados sobre os documentos agora tornados públicos centram-se à volta do casamento do filho de Bin Laden, uma vez que estas são as primeiras imagens conhecidas de Hamza bin Laden já adulto. Até agora, as únicas disponíveis eram de Hamza ainda criança, uma vez que as mensagens partilhadas pela Al-Qaeda nos últimos anos foram apenas em versão áudio. A partilha mais recente feita pela organização terrorista colocava o rosto do filho mais velho de Bin Laden no World Trade Center, alvo do ataque de 11 de Setembro. A fotografia correspondia, no entanto, à imagem de Hazma ainda em criança.

Algumas imagens são partilhadas pelo Long War Journal, uma publicação da Fundação para a Defesa da Democracia, organização norte-americana com sede em Washington.

PUB

Hamza bin Laden é símbolo de propaganda da Al-Qaeda. Entrou em Janeiro na lista de terroristas com vigilância apertada dos EUA. A sua actual localização permanece desconhecida.

De acordo com a CIA, os documentos permitem conhecer mais pormenores sobre “a relação entre a Al-Qaeda e o Daesh, bem como os acordos estratégicos, as doutrinas e os problemas que existem dentro da organização terrorista e com os seus aliados”. Entre algum do material analisado está a preparação da cerimónia que marcou os dez anos após o 11 de Setembro, os esforços para manter a união entre os aliados do grupo apesar dos desacordos e a tentativa de espalhar a sua mensagem através dos media.

Um dos documentos, supostamente escrito por um importante membro da Al-Qaeda, detalha a existência de um acordo com o Irão: a organização terrorista atacaria os interesses dos EUA na "Arábia Saudita e no Golfo [Pérsico]", recebendo em troca "dinheiro" e "armas" e oferecendo-lhes "treinamento nos campos do Hezbollah no Líbano", escreve o The Hill. O acordo não terá sido respeitado pela Al-Qaeda, o que resultou na detenção de vários membros da organização terrorista.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A mesma publicação destaca ainda um diário manuscrito de 228 páginas que contêm “pensamentos sobre a Primavera Árabe”, sobre o mundo e sobre o papel da organização terrorista Al-Qaeda nele.

De acordo com a CIA, no computador de Bin Laden estavam vários filmes “com direitos reservados”. Para além de documentários da National Geographic e de vários títulos de animação, existiam ainda biografias do próprio ou documentários sobre a sua vida. Eis a lista completa:

Formiga Z

Batman Gotham Knight

BBC – Vida Selvagem

Biografia - Osama bin Laden

Cars

Chicken Little

CNN apresenta: Os mais procurados do mundo

Final Fantasy VII

Os Novos Vingadores: Heróis do Amanhã

O Paraíso da Barafunda

Idade do Gelo 3: Despertador dos Dinossauros

Nos passos de Bin Laden – CNN

National Geographic: Assassinos Kung Fu

National Geographic: Dentro das Boínas Verdes

National Geographic: Predadores em Guerra

National Geographic: O Pior Veneno do Mundo

A civilização do Peru

Resident Evil

Storm Rider – Clash of the Evils

O interior do Kremlin

A História da Índia

Os Três Mosqueteiros

Onde está Osama bin Laden?

Para além destes filmes, foram ainda encontrados tutoriais de crochet, vídeos com compilação de imagens de gatos e até o popular vídeo Charlie bit my finger.

PUB

PUB