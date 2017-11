É já no dia 6 de Novembro que se inicia a Web Summit e com ela variadíssimos eventos dedicados à inovação e à tecnologia. Aliando-se a estes conceitos, a EMEL (Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa) desenhou uma iniciativa que visa promover o seu serviço de bicicletas públicas partilhadas, o “Gira. Bicicletas de Lisboa”.

PUB

Durante a Web Summit, decorrerá o evento Bea.to, promovido pela Câmara Municipal de Lisboa em parceria com a Startup Lisboa e a Startup Portugal que pretende apresentar ao público variados eventos, conferências, exposições e workshops no Hub Criativo do Beato (HCB).

Durante todo o evento, a EMEL terá à sua disposição uma estação exterior de test-drive com dez bicicletas Gira e um stand no interior do Hub com mais iniciativas destinadas aos participantes.

PUB

O serviço Gira, que está disponível ao público desde 19 de Setembro, dispõe de 100 bicicletas na zona do Parque das Nações e já no primeiro mês de utilização foram realizadas perto de 6000 viagens no serviço. Prevê-se ainda o alargamento da zona de incidência do serviço para Alvalade e Avenidas Novas nas próximas semanas.

Além de bicicletas clássicas, o Gira dispõe ainda de bicicletas motorizadas, com autonomia de 50 a 70 km, de modo a dar resposta às necessidades dos habitantes da cidade das sete colinas.

Para usufruir da partilha do veículo existem três tipos de modalidade de adesão: o Passe Anual (25€) e o Passe Mensal (15€), ambos destinados exclusivamente a residentes em Portugal, e o Passe Diário com um custo de 10€. Aos valores de subscrição do serviço acrescem as tarifas de utilização para viagens superiores a 30 minutos.

Estas tarifas têm como objectivo promover a utilização do sistema para viagens pendulares de curta duração, por oposição às viagens de lazer.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Desde o início do serviço, já foram subscritos 860 passes e esperam-se mais adesões depois da divulgação do serviço no evento da Web Summit, até porque a data de validade do Passe Anual para quem adira ao serviço até ao final do ano 2017 (independentemente da data de adesão) será estendida até ao final de 2018.

Como a maioria dos serviços de veículos públicos partilhados, a adesão é feita através de uma app, descarregada na App Store ou na Play Store e, depois da selecção da subscrição é apenas necessária a consulta da aplicação, onde se encontram mapeadas as bicicletas disponíveis em cada estação.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB

PUB