Jerome Powell foi o nome escolhido pelo presidente dos Estados Unidos para suceder a Janet Yellen na liderança da Reserva Federal norte-americana (Fed).

PUB

O anúncio foi feito esta quinta-feira na Casa Branca por Donald Trump e coloca à frente da autoridade monetária dos Estados Unidos um actual membro do conselho de governadores da Fed, com experiência reconhecida e que, ao nível da política monetária, tem estado em sintonia com a actual presidente. Adivinha-se contudo que pode vir a ser mais favorável a políticas de redução da regulação sobre a banca.

Ao não nomear Janet Yellen para um segundo mandato, Donald Trump quebrou a tradição seguida em relação aos três últimos presidentes da Fed. Todos eles cumpriram pelo menos um segundo mandato, tendo sido nomeados por presidentes, tanto democratas como republicanos. Janet Yellen tinha sido nomeada por Barack Obama, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo.

PUB

Trump, que, na passada quarta-feira, classificou Janet Yellen de “excelente”, optou por colocar no seu lugar Jerome Powell, alguém que, para além de fazer parte do conselho de governadores da Fed desde 2012, tem uma carreira marcada pela sua forte ligação ao Partido Republicano e ao sector financeiro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A expectativa nos mercados em relação a Jerome Powell é a de que venha a manter, ao nível da política monetária, um rumo bastante semelhante ao seguido por Yellen. Nos últimos anos, Powell tem estado entre os apoiantes internos, nos votos e nas suas declarações públicas, da linha que tem sido seguida pela Fed. A autoridade monetária norte-americana tem optado por uma subida progressiva e moderada das taxas de juro.

Durante a crise financeira internacional, a Fed tinha colocado as suas taxas de juro a zero e lançado um programa nunca visto de compra de activos nos mercados financeiros, para estimular a economia e impedir a entrada em deflação. Em 2015, com a economia a recuperar, iniciou (já depois de dar por concluído o programa de compras de activos) um processo de regresso das taxas de juro a valores mais elevados, à medida que a taxa de desemprego ia caindo. No entanto, o facto de, no pós crise, o crescimento da economia ser bem mais lento do que em ocasiões semelhantes anteriores e de a taxa de inflação se manter a níveis baixos, tem levado a que Janet Yellen e os seus pares sejam muito prudentes na forma como invertem o rumo da política monetária. E a este nível, espera-se, pouco deve mudar com a chegada de Powell à liderança.

Onde são esperadas mais diferenças é ao nível do posicionamento da Fed em relação a mudanças que possam ser operadas na regulação do sistema financeiro. Jerome Powell é visto como um opositor de regulação excessiva. E Donald Trump, que tem assumido o desejo de libertar o sistema financeiro dos constrangimentos regulatórios impostos após a crise, pode ter, com esta nomeação, garantido mais um aliado para este objectivo.

PUB

PUB