O Governo vai abrir na próxima segunda-feira uma segunda fase do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), destinado a trabalhadores da Administração directa e indirecta do Estado ou do sector empresarial do Estado.

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social adianta que o novo período vai decorrer entre os dias 6 e 17 de Novembro e destina-se a todos os trabalhadores que podiam ter submetido requerimento no período que decorreu em Maio e Junho últimos, mas que por algum motivo não o fizeram.

O Governo justifica este novo período com as informações que recebeu de várias entidades segundo as quais alguns trabalhadores, que estavam em condições de poder apresentar requerimentos para regularização da sua situação laboral em Maio e Junho, não o fizeram por razões diversas.

