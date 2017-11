De acordo com uma nota divulgada hoje pelo BdP, a dívida pública na óptica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, desceu para 249.141 milhões de euros no final de Setembro perante os 250.388 milhões de euros registados no mês anterior, uma queda que “reflecte essencialmente amortizações líquidas de títulos de 1.400 milhões de euros”.

No entanto, o valor da dívida pública em Setembro continua a ser superior, em quase 4.800 milhões de euros, ao registado no mesmo mês do ano anterior, quando a dívida pública totalizava 244.355 milhões de euros.

O banco central refere que também a dívida pública líquida de depósitos das administrações públicas registou um decréscimo de 1.200 milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 221.623 milhões de euros.

Quando comparada com o mesmo mês do ano anterior, a dívida pública excluindo os depósitos totalizava 217.780 milhões de euros.

