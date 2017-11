O jornalista André Veríssimo vai assumir a liderança do Jornal de Negócios a partir da próxima edição, na sequência da saída de Raul Vaz, anunciou a Cofina Media.

Em comunicado, o grupo que detém o Correio da Manhã e a revista Sábado, entre outros títulos, adianta que Celso Filipe será director-adjunto do título económico da Cofina Media, posição que já ocupava.

Raul Vaz, que tinha assumido a direcção do Jornal de Negócios em Abril de 2016, substituindo Helena Garrido, anunciou a sua saída à redacção há cerca de uma semana.

Jornalista há 18 anos, André Veríssimo faz parte da direcção do Jornal de Negócios há mais de três anos, é licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Lisboa, tendo começado a carreira em 1999 na revista Focus, onde foi jornalista de Internacional e Economia.

Em 2003 saiu para o extinto Semanário Económico, onde foi coordenador da secção de mercados e editor de empresas.

No início de 2006, André Veríssimo passou a integrar a equipa do título económico da Cofina, como editor de mercados, e faz parte da direcção do jornal desde o final de 2013, primeiro como director-adjunto e depois como subdirector.

A Cofina, num comunicado divulgado na semana passada, garantiu que a saída de Raul Vaz não tinha "qualquer relação com a reestruturação anunciada pela Cofina Media, nem com uma suposta fusão de redacções, que nunca fez parte dos planos da empresa".

No início de Setembro, a Cofina tinha anunciado que iria agregar as redacções dos títulos na sede, em Lisboa, para "rentabilizar sinergias", mas salvaguardando o “'ADN' e autonomia" de cada publicação.

“Vamos rentabilizar sinergias, com respeito pelo 'ADN' e autonomia de cada título”, disse, a 6 de Setembro, o director-geral do grupo Cofina, Octávio Ribeiro, à Lusa.

