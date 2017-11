As perspectivas dos dois emblemas portugueses que disputam na fase de grupos da Liga Europa são diametralmente opostas: o Sp. Braga está confortável no Grupo C e até pode subir à liderança em caso de triunfo no terreno do Ludogorets (18h, SIC). Já o V. Guimarães está obrigado a fazer pela vida no Grupo I – os vimaranenses despedem-se da competição se perderem na recepção ao Marselha (20h05, SP-TV1) e, no outro jogo do grupo, o Salzburgo conseguir somar pontos.

Com um ponto após três jogos, as opções do V. Guimarães reduzem-se a ganhar ou ganhar. Se o jogo “não é decisivo, anda muito próximo disso”, reconheceu o treinador Pedro Martins. “Vamos ter de defender bem, superar-nos e termos a ousadia que tivemos naqueles primeiros 20, 30 minutos em Marselha, onde surpreendemos a todos os níveis, quer sob o ponto de vista táctico, quer pela ousadia com que perturbámos o adversário”, acrescentou o técnico, recordando a partida de há duas semanas em França, que os vimaranenses estiveram a vencer mas acabou com reviravolta dos marselheses.

A tarefa não será fácil. Quarto classificado na Liga francesa, o Marselha perdeu apenas um dos últimos nove encontros disputados (dois empates e seis vitórias). “É uma equipa bem estruturada, com jogadores, quer colectivamente, quer individualmente, muito fortes”, analisou Pedro Martins. Mas a equipa está confiante e nem o facto de no domingo receber o Benfica no campeonato será uma distracção: “Todas as fichas serão colocadas neste jogo [com o Marselha]. O clube nunca conseguiu o objectivo de passar à segunda fase. Depois de tanto trabalho durante um ano inteiro, para chegarmos aqui e darmos uma boa imagem do futebol português, do Vitória, da cidade, não faria sentido se não fôssemos à luta”, frisou Pedro Martins.

A expulsão na recepção ao Ludogorets, que o Sp. Braga perdeu por 0-2 na terceira jornada da fase de grupos, fará com que Abel Ferreira não possa sentar-se esta noite no banco de suplentes, na Bulgária. Mas o treinador esperará que a equipa dê seguimento ao bom desempenho nos jogos fora de casa: os bracarenses iniciaram a fase de grupos da Liga Europa com um triunfo no terreno do Hoffenheim e há quase dois meses que não perdem longe de Braga, desde que foram batidos no Bonfim pelo V. Setúbal. Com um ponto de desvantagem em relação ao Ludogorets, a equipa de Abel Ferreira poderá subir ao primeiro lugar do Grupo C se vencer na Bulgária.

