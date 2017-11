Os Houston Astros sagraram-se campeões norte-americanos de basebol pela primeira vez, depois de vencerem no reduto dos Los Angeles Dodgers, no sétimo e último encontro da final do campeonato, que se disputou na quarta-feira. Os Dodgers chegaram

No Dodger Stadium, na Califórnia, os Astros impuseram-se por 5-1, vencendo a final da Liga norte-americana de basebol (MLB) por 4-3. Um título que chega 12 anos depois de o mesmo clube ter perdido a primeira final em que participou e que perdeu por 0-4, contra os Chicago White Sox, campeões nesse ano de 2005.

George Springer foi eleito o jogador mais valioso da final depois de igualar o recorde de cinco home runs nas World Series (nome atribuído à final que se decide sempre à melhor de sete partidas e que opõe a equipa campeã da American League aos campeões da National League, para apurar o campeão norte-americano). Essa marca tinha sido atingida até agora apenas por Reggie Jackson (New York Yankees), em 1977, e Chase Utley (Philadelphia Phillies), em 2009.

"Estou sobretudo contente por Houston, que passou por tantas dificuldades", disse Springer, recordando que a cidade texana foi uma das principais vítimas do furacão Harvey, que provocou 42 mortos e enormes danos materiais.

Os Astros, que se estrearam na MLB há 55 anos, bateram o recorde colectivo de home runs, com 15 home runs na. A melhor marca pertencia até agora aos San Francisco Giants, com 14 home runs na final de 2002.

A 113.ª edição da final da MLB também ditou um recorde de home runs obtidos pelas duas equipas finalistas que, juntos, somaram 25 home runs nas sete partidas, com os Dodgers a somarem dez.

Os Astros sucedem assim aos Chicago Cubs, como campeões da MLB, depois de derrotarem os Dodgers, que chegaram aos encontros decisivos como a equipa com o melhor registo na temporada regular, com 104 vitórias.

