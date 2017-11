O Dínamo Kiev tornou-se nesta quinta-feira na primeira equipa a assegurar uma vaga nos 16 avos-de-final da Liga Europa, graças a uma vitória por 0-1 na Suíça, no terreno do Young Boys. Mas os ucranianos não são os únicos a garantir, a duas jornadas do final, um lugar na próxima fase: os romenos do FCSB, os ingleses do Arsenal, os russos do Zenit e os italianos da Lazio também estarão no sorteio da eliminatória seguinte.

O AC Milan poderia, igualmente, ter já resolvido a questão no Grupo D, mas adiou o mais do que provável apuramento ao empatar sem golos no estádio do AEK de Atenas. Os rossoneri, que alinharam com André Silva a titular (saiu aos 81’), lideram o agrupamento com oito pontos e, na próxima jornada, recebem o Áustria Viena.

Já arredados dos 16 “avos”, por outro lado, estão os israelitas do Maccabi Tel-Aviv (perderam em casa com o Astana e têm apenas um ponto no Grupo A), os macedónios do Vardar (derrotados em Espanha, diante da Real Sociedad, ainda não pontuaram) e... o Everton. Ao ser batido por 3-0 em Lyon, o antepenúltimo classificado da Premier League contabiliza, nesta altura, um ponto apenas e está, desde já, eliminado da competição.

