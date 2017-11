Primeiro foi o belga David Goffin a ser eliminado do Rolex Paris Masters. Horas depois, foi a vez do francês Lucas Pouille a perder na terceira ronda do Masters 1000 francês. Os dois amigos estavam na luta por um lugar nas ATP Finals, que começa a 12 de Novembro. Mas acabou por ser a derrota de Pouille a permitir que Goffin fosse o sétimo nome confirmado dos oito que vão encerrar a época na Arena O2 de Londres.

Goffin (10.º) teve um Verão atribulado já que uma lesão no tornozelo o forçou a abandonar a terceira ronda em Roland Garros e a falhar toda a época de relva. Mas dois torneios ganhos no mês passado, Shenzhen e Tóquio, empurraram o belga de 26 anos novamente para o "top-10". E nem a derrota, nesta quinta-feira, frente ao francês Julien Benneteau (83.º), com um duplo 6-3, o vai impedir de estar em Londres.

Com a vitória sobre Pouille, por 7-6 (8/6), 6-3, o norte-americano Jack Sock manteve as esperanças em também ser apurado, mas quem está melhor posicionado para ocupar a derradeira vaga é Juan Martin del Potro: o argentino que, no final de Agosto estava no 47.º lugar na Corrida para Londres, venceu 20 dos 24 encontros que realizou no intervalo de dois meses. E basta vencer nesta sexta-feira, John Isner (14.º), para ultrapassar o espanhol Pablo Carreno Busta, que ocupa o oitavo lugar na Corrida.

“Vai ser uma boa batalha, tentar qualificar-me para Londres. De qualquer forma, tenho sempre duas formas de encarar o resultado: ou vou para Londres, ou vou para casa, de férias. Mas, claro, gostava de ir a Londres mais uma vez”, afirmou Del Potro, após ganhar, por 7-5, 6-4, ao holandês Robin Haase (43.º), que vinha de eliminar Alexander Zverev (4.º).

Isner até sofreu mais breaks que Grigor Dimitrov (8.º), mas depois de 25 ases e duas horas e 45 minutos, afastou o búlgaro, com os parciais de 7-6 (12/10), 5-7 e 7-6 (7/3).

