A Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) oficializou nesta quinta-feira a saída do técnico nacional Ryszard Hoppe, elogiando o sucesso do seu trabalho desde 2005, que resultou em "mais de 130 medalhas internacionais".

"Com os seus métodos, rigor, exigência e grande determinação, o Ryszard impulsionou, como nenhum outro técnico, o crescimento da modalidade em Portugal", assume a FPC.

Em comunicado publicado no seu sítio oficial na Internet, a federação acrescenta que o polaco "fez despoletar e ajudou a levar até ao topo mundial alguns dos atletas nacionais que são hoje referências na canoagem internacional".

"Ficará para sempre ligado aos maiores êxitos da modalidade e do desporto em Portugal, com a conquista de mais de 130 medalhas internacionais, com destaque para a medalha de prata do K2 1000 metros, nos Jogos Olímpicos de Londres 2012", completam, referindo-se ao segundo posto de Fernando Pimenta e Emanuel Silva.

O técnico de 66 anos, que chegou a Portugal em 2005, na altura convidado pelo então presidente da federação, Mário Santos, não vai integrar a "reestruturação da estrutura técnica" da canoagem, pelo que a sua ligação vai terminar em 31 de Dezembro de 2017.

"A Federação Portuguesa de Canoagem e toda a modalidade agradecem ao Ryszard o empenho, a dedicação e o enorme profissionalismo que colocou no seu trabalho, ao longo destes últimos 13 anos", reforça a instituição.

No documento destaca-se ainda a certeza de que Portugal "estará sempre na memória de Ryszard Hoppe, considerada a sua segunda casa".

"E ele ocupará para sempre um lugar especial no nosso coração e fará para sempre parte da nossa família, a família da canoagem portuguesa", concluiu a FPC.

