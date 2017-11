O primeiro triunfo do Vitória de Guimarães na fase de grupos da Liga Europa surgiu nesta quinta-feira, na recepção dos minhotos ao Marselha, e serviu como um balão de oxigénio para a equipa portuguesa, que estava obrigada a somar três pontos para ainda alimentar alguma esperança em seguir em frente nas provas europeias. O jogo ficou ainda marcado pelas agressões entre Evra e adeptos do emblema francês.

Quando um clube tem jogadores e adeptos a lutarem entre si, o futuro não promete ser risonho. E foi isso que se viu em pleno relvado do Estádio D. Afonso Henriques, quando o internacional francês Patrice Evra teve que ser afastado por outros colegas de equipa quando se envolveu em agressões com apoiantes do Marselha que, entretanto, tinham saltado da bancada. O jogador acabaria por ser expulso pelo árbitro ainda o jogo não tinha começado.

Horas antes, nas imediações do estádio, confrontos entre adeptos dos dois clubes já tinham originado, pelo menos, um ferido.

No relvado, depois de uma primeira parte desinteressante, o V. Guimarães foi mais forte na parte final do segundo tempo, impondo-se ao actual quarto classificado da Liga francesa, clube que se reforçou bastante para esta temporada ao ir buscar jogadores com o peso, por exemplo, de Mandanda ou Mitroglou, para além de manter craques como o internacional francês Payet.

Um remate de Rafael Martins aos ferros da baliza de Mandanda foi o primeiro aviso, até que um cruzamento impecável de Héldon e uma cabeçada imparável de Hurtado, carimbaram o regresso à vitória dos vimaranenses nas competições da UEFA, algo que já não sucedia desde 2013.

Resultados e classificações do Grupo I

4.ª jornada

Salzburgo-Konyaspor, 0-0

V. Guimarães-Marselha, 1-0

Salzburgo 4 jogos, 8 pontos

Marselha 4 jogos, 6 pontos

Konyaspor 4 jogos, 4 pontos

V. Guimarães 4 jogos, 4 pontos

