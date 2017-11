Os livros de Fernando Pessoa e José Saramago vão dialogar com outras artes a partir de 16 de Novembro através da iniciativa Dias do Desassossego, numa programação de música, arte urbana, oficinas, leituras e passeios literários em Lisboa.

A iniciativa conjunta da Casa Fernando Pessoa e da Fundação José Saramago acontece em 3.ª edição neste formato para celebrar dois dos maiores autores da língua portuguesa, "trazendo a literatura para as ruas de Lisboa em diálogo com outras manifestações artísticas", sublinhou esta quinta-feira a organização.

A programação de duas semanas — que já está disponível no sítio online www.diasdodesassossego.org — e foi apresentada na Casa Fernando Pessoa, um dos palcos do evento que começa a 16 de Novembro, data do nascimento do escritor José Saramago (1922-2010), e termina a 30 de Novembro, dia da morte do poeta, tradutor, e ensaísta, nascido em 1888 e falecido em 1935.

"É uma sorte Lisboa ter as casas de dois grandes nomes da literatura portuguesa, e haver esta parceria para divulgar a obra escrita através do trabalho de artistas de outras áreas", disse Sérgio Machado Letria, da direcção da Fundação José Saramago.

O programa começa com a performance Uma máquina voadora movida por vontades, criada por André e. Teodósio, Rafael Esteves Martins e Ana Ribeiro, a 16 de Novembro, na Fundação José Saramago. Trata-se de um trabalho para assinalar os 35 anos do romance Memorial do Convento, e terá entrada livre para o público.

Ainda da programação constam passeios literários a 18 e 19 de Novembro, dedicados a ambos os autores, a aula de António Mega Ferreira Dante e do seu poema sacro, a 23 de Novembro, na Casa Fernando Pessoa, as leituras Alma em Pessoa e os outros, no foyer do Teatro Nacional de São Carlos, a 26 de Novembro, ou a oficina para crianças Acontece-me um poema, da responsabilidade do poeta Miguel Cardoso, a 25 de Novembro, na Casa Fernando Pessoa.

O concerto A biblioteca dos músicos, com Filipe Melo e Filipe Raposo, previsto para 22 de Novembro, vai ter lugar no Teatro Municipal São Luiz.

Filipe Raposo, esta quinta-feira presente na apresentação da programação, revelou que serão interpretadas duas músicas inéditas compostas a partir da obra de José Saramago. "Associamos muito as imagens à composição. Cada uma tem uma janela poética/literária para entrar no universo musical", apontou o músico.

Por seu turno, Sofia Saldanha falou do documentário em áudio que criou para estes dias, intitulado Não sei o que o amanhã trará: um passeio sonoro na Lisboa de Fernando Pessoa, com ponto de encontro no Largo de São Carlos, a 25 de Novembro.

"São 15 episódios sobre vida do poeta, e quem conta as histórias são investigadores pessoanos", explicou, acrescentando que os áudios vão estar disponíveis no sítio online. Questionado pela agência Lusa sobre a adesão do público à iniciativa — que já conta com duas edições anteriores — Sérgio Letria respondeu que "tem vindo a aumentar, mas também é diferente para cada iniciativa".

"Demora algum tempo a consolidar-se, mas já há pessoas de fora de Portugal que começam a pedir informações sobre os Dias do Desassossego. A nossa intenção não foi criar um festival literário cheio de estrelas, mas trazer pessoas de várias áreas para trabalhar a obra dos dois autores", disse.

Da programação, que conta com cerca de duas dezenas de eventos, faz ainda parte uma exposição na Galeria das Salgadeiras, com inauguração prevista para 25 de Novembro.

Intitulada Na Penumbra, a exposição foi criada pelo fotógrafo Augusto Brázio com base num "diálogo possível" entre os poetas António Osório, autor de A Ignorância da Morte e O Lugar do Amor, e Fernando Pessoa.

