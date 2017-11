A actriz espanhola Rossy de Palma vai ser distinguida no dia 25 com o Troféu Internacional Artes Cénicas, revelou o Finalmente Club, de Lisboa.

"Iconicamente transformada numa das musas LGBTI internacional", Rossy de Palma estará em Lisboa para receber este prémio, criado pelo Finalmente Club em 2016.

De acordo com o espaço nocturno, que celebra 41 anos, a intenção é "fazer jus a todas as mulheres e homens que se dedicam à arte de se dar aos outros com talento performativo, corpo, voz e presença: Arte do Palco".

Rossy de Palma, 53 anos, é considerada uma das musas do realizador espanhol Pedro Almodóvar, que a descobriu na década de 1980 e a levou para filmes como "A lei do desejo" (1987), "Mulheres à beira de um ataque de nervos" (1988), "Ata-me" (1989), "A flor do meu segredo" (1995) e mais recentemente "Julieta" (2016).

Chegou a ser modelo dos designers de moda Jean-Paul Gaultier e Thierry Mugler e já trabalhou com dezenas de outros realizadores, como Robert Altman, Patrice Leconte, Álex de La Iglesia e Terry Gilliam, no filme "O homem que matou D. Quixote".

Em 2016, o primeiro troféu do Finalmente Club foi atribuído ao humorista Herman José.

