E devagarinho, em Portugal, ganhamos o direito a brincar ao Carnaval em duas épocas do ano: na certa e no dia 1 de Novembro, com a importação do Halloween de terras da América do Norte, onde a tradição é muito forte e as celebridades fazem gala em mascarar-se.

E não são apenas os actores e cantores que levam este dia a sério. Por exemplo, a Casa Branca veste-se a rigor e abre as suas portas para receber as crianças, enquanto do outro lado da fronteira, no Canadá, o primeiro-ministro decidiu embarcar no espírito de Halloween e mascarar-se de Clark Kent. Foi assim que o governante chegou ao Parlamento para, pouco depois, mostrar o "S" de Superman por debaixo da camisa.

Depois do trabalho vem o lazer e Trudeau andou com a mulher e os filhos a cumprir a tradição deste dia, mascarados, a pedir "travessuras ou doçuras".

Já conhecida pelas suas festas temáticas de Halloween é a ex-top model alemã Heidi Klum que este ano decidiu fazer uma homenagem a Thriller de Michael Jackson. Foram precisas horas para Klum se cobrir de maquilhagem e próteses para se transformar num lobisomem.

