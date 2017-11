Um homem de 57 anos e dois jovens de 24 anos foram hoje "brutalmente agredidos” na cidade de Coimbra, encontrando-se um deles com prognóstico muito reservado, disse à agência Lusa fonte da PSP.

A mesma fonte adiantou que as agressões aconteceram antes das 8h10, hora do alerta para a PSP via 112, no exterior da rua Luciano Castilho, na zona da Solum.

O homem de 57 anos estava a ser agredido por dois indivíduos quando dois jovens de 24 anos foram em seu socorro, acabando também por ser agredidos.

Segundo a PSP, os três estão hospitalizados no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, mas um dos jovens encontra-se com prognóstico "muito reservado".

Os agressores foram, entretanto, identificados pela PSP, mas encontram-se em parte incerta. A Polícia Judiciária já tem conhecimento do ocorrido.

