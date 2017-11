Um homem foi hoje encontrado morto na praia do Magoito, em Sintra, distrito de Lisboa, após ter sido dado como desaparecido enquanto fazia caça submarina, informou a Polícia Marítima, indicando desconhecer as causas da morte.

“Hoje, pelas 15h, foi recebido um alerta junto da capitania do porto de Cascais [daquela área de jurisdição] de um indivíduo do sexo masculino desaparecido na praia do Magoito enquanto fazia caça submarina”, referiu a fonte da Autoridade Marítima.

A fonte não indicou qual a idade ou nacionalidade do homem, nem se este se encontrava acompanhado.

Referiu, apenas, que “pelas 15h30 foram terminadas as buscas porque o indivíduo foi encontrado já cadáver junto as umas rochas contíguas à praia”.

As causas da morte são ainda desconhecidas, adiantou a fonte.

