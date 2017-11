As Teses de Lutero

Martinho Lutero foi um frade agostinho que, há 500 anos, a 31 de Outubro de 1517, afixou nas portas de uma igreja da Saxónia, nada mais, nada menos, que 95 Teses que o futuro viria a tornar célebres. O objectivo imediato era lançar a discussão académica sobre um tema “quente” da época, a venda, com o beneplácito e proveito financeiro da Igreja, das indulgências, que alegadamente se substituíam às virtudes da fé e da confissão como instrumentos de remissão dos pecados individuais. Rapidamente as ideias expostas se propagaram e os seus efeitos extravasaram os objectivos iniciais, assumindo foros de turbulência religiosa e social. Lutero foi “agraciado” com uma bula de excomunhão, arriscou ser morto como castigo por crimes de pensamento, mas deu origem a um movimento imparável no futuro, a Reforma Protestante. O seu contributo para o desenvolvimento humano, na recusa do que considerava serem abusos de poder por parte da Igreja de Roma, e na defesa da liberdade religiosa e de expressão, foi indelével na humanidade e, hoje, é religião dominante em muitos países ocidentais. Contribuiu decisivamente para a fixação da língua alemã moderna e foi um defensor acérrimo da escola pública. Um ataque cardíaco, pensa-se, acabou-lhe com a vida, aos 62 anos.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Os heróis (?) da Catalunha

É triste o que aconteceu na Catalunha, resultado de um grupo de aventureiros extremistas que queriam governar como autênticos ditadores num territorio que é parte integrante de Espanha e que possui uma autonomia enorme desde há muitas décadas e com elevados níveis de desenvolvimento

A fuga (exílio diz ele) do senhor Puidgemont para Bruxelas é uma prova real de como ele e os seus amigos viram que os dias seguintes ao 27 de Outubro não iriam ser risonhos face à debandada das grandes empresas para fora da Catalunha. E terá meditado bem sobre o conteúdo do artigo oitavo da Constituição espanhola.

Quem acompanhou a votação surrealista no Parlamento catalão e o ar distante, diria mesmo cínico, da presidente do mesmo, não teve dúvidas que estávamos perante uma palhaçada que, desgraçadamente, punha em causa não só a Espanha mas, acima de tudo, a propria Europa e as suas instituições.

Agora, cumpra-se a lei e deixe-se a maioria silenciosa da Catalunha afirmar o que pretende para o seu futuro.

Manuel Alves, Lisboa

Ainda o juiz...

Diz-me um amigo advogado que, tanto quanto sabe, os acórdãos do Tribunal de Relação têm um relator — neste caso, o douto juiz — e são depois assinados por outro desembargador, que quase nunca os lê, assinando de cruz. Calculo que terá sido o caso da juíza que assinou o famigerado acórdão?

E desculpem só mais uma coisinha: li algures que estes dois juízes têm classificação “Muito Bom”. Pergunto-me quantos juízes não terão a dita classificação, dada, é claro, por outros colegas juízes, todos eles certamente também tão bons?

Elísio Malheiro Ribeiro

