O luto afinal começa e acaba muitas vezes. Deixa de ser dor e depois volta a ser. Aquilo que talvez melhore é o número de visitas. É como visitas que me aparecem a minha mãe, o meu pai, os meus amigos que morreram. Não avisam antes, excepto em dias certos, em que já sei que vão visitar-me.

Ninguém sabe consolar ninguém. Apenas se pode ter o cuidado de procurar o que se deve dizer. Pode ser uma banalidade. As banalidades são reconfortantes; assinalam uma experiência comum pela qual todas as pessoas com sorte têm de passar. Os piores sofrimentos são aqueles que nunca tivemos, que só acontecem a certas pessoas com imensos azares.

As maiores desgraças são aquelas que não conseguimos sinceramente compreender. Nem sequer podemos imaginar: não é só não sermos capazes: temos medo. Por isso é que não se deve dizer, diante de alguém que sofreu uma tragédia, “imagino”. Ou corrigir depois para “quer dizer, não imagino”.

As visitas dos mortos que se amou são uma prova de amor. O amor que tiveram por nós vai aparecendo, como uma visita quase regular, porque se revela em gestos lembrados — daqueles, se calhar, que nos avisaram que só íamos perceber quando fôssemos mais velhos. Guardaram-se para serem descobertos à medida que vamos precisando mais deles.

As visitas são cada vez mais calmas. A mão da minha mãe aparece na minha, na maneira de segurar a caneta, como se me tornasse nela, como se ela ainda me estivesse a ensinar. Ou a escrever-me. Eu sinto-a e sinto alegria de ser o filho dela outra vez.

