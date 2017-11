Dois polícias tunisinos foram esfaqueados nesta quarta-feira, em frente ao Parlamento, "por um salafista" que já foi detido, avançou o Ministério do Interior à agência France Presse (AFP).

"Um salafista atacou dois policiais com facas. Um foi atingido na testa, o outro no pescoço”, adiantou o porta-voz do ministério, Yasser Mesbah, acrescentando que o atacante foi preso.

Segundo Yasser Mesbah, um dos polícias foi ferido no pescoço e está nos cuidados intensivos.

O ataque ocorreu cerca das 8h locais e o autor "foi rapidamente" preso, adiantou o porta-voz das forças de segurança, Walid Hkima, ao canal de televisão pública Wataniya 1.

Desde a revolução que derrubou a ditadura em 2011, a Tunísia tem enfrentado uma série de ataques daquele movimento jihadista que fez dezenas de mortos, incluindo polícias, militares e turistas estrangeiros.

