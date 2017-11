Donald Trump regressou ao Twitter horas depois do atentado de terça-feira, em Nova Iorque, onde oito pessoas morreram atropeladas por uma carrinha conduzida por um imigrante do Uzbequistão, de 29 anos, que entrou no país em 2010 e se radicalizou nos EUA, tendo atacado em nome do Daesh.

A ligação de Sayfullo Saipov, ex-condutor de pesados e de passageiros, ao terrorismo islâmico foi confirmado nesta quarta-feira pelo governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, validando assim as primeiras indicações. O facto de se tratar de um imigrante foi aproveitado pelo Presidente norte-americano desde a sua primeira intervenção sobre o ataque, que vitimou pelo menos seis cidadãos estrangeiros, cinco argentinos e uma belga. À Lusa, o governo português disse que "ainda não é possível apurar se há portugueses entre as vítimas mortais ou entre os feridos" do atentado, que tomou a forma de outros ocorridos na Europa, onde viaturas foram usadas como armas contra peões em locais urbanos de França, Alemanha, Espanha ou Inglaterra.

Era madrugada desta quarta-feira na cidade que foi palco do mais recente banho de sangue perpetrado pelo Daesh quando Trump enviou mais três mensagens pelo Twitter. Na primeira, revelou pormenores sobre o atacante – que está internado num hospital, em estado considerado crítico, depois de ter sido baleado no abdómen após o ataque.

Saipov chegou aos EUA como portador de um visto atribuído ao abrigo do Diversity Visa Lottery Program, "uma beleza do Chuck Schumer", segundo o Presidente dos EUA, referindo-se ao senador democrata Charles Schumer e a um programa federal que disponibiliza 50 mil vistos de entrada nos EUA, por ano, a candidatos oriundos de países que menos contribuam para a imigração nos EUA nos cinco anos precedentes. O objectivo é fomentar, por essa via, a diversidade. "Eu quero algo baseado no mérito", contrapôs Trump, no Twitter, voltando à carga na mensagem seguinte.

"Estamos a lutar arduamente pela imigração baseada no mérito, não queremos mais as lotarias democratas. Temos de ser MAIS duros (e espertos)". E numa terceira e última mensagem, rematou: "Nós vamos parar esta loucura!"

Há 11 feridos

Em declarações ao canal de televisão americano CNN, o governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, confirma as indicações que já tinham sido referidas por alguns órgãos de comunicação social, segundo os quais o atacante terá deixado uma mensagem, escrita em árabe, na qual manifestara aliança ao grupo terrorista.

Segundo o jornal New York Times, a mensagem, juntamente com uma bandeira do Daesh, terá sido encontrada dentro da carrinha utilizada no ataque que teve lugar nas imediações do memorial do World Trade Center, em Manhattan. Este atentado é, aliás, o primeiro com vítimas mortais registado em Manhattan desde o atentado com dois aviões a 11 de Setembro de 2001, que derrubou as duas torres do então World Trade Center. Porém, as fontes ouvidas pelo New York Times frisam que nada permite estabelecer uma ligação direta entre o atacante e o Daesh, podendo tratar-se apenas de um ataque "inspirado" na actuação do grupo terrorista.

O atacante investiu a carrinha contra quem passava numa ciclovia movimentada, causando pelo menos oito mortos e 11 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

A carrinha alugada foi depois abandonada pelo condutor, munido com duas armas de imitação nas mãos. O homem acabou por ser detido, depois de ser baleado no abdómen e hospitalizado. As autoridades estimam que sobreviva.

A identidade do atacante não foi divulgada oficialmente pelas autoridades (que disseram simplesmente tratar-se de um homem de 29 anos), mas, segundo fontes citadas pela agência de notícias Associated Press, trata-se de Sayfullo Saipov, de 29 anos, natural do Uzbequistão, que chegou aos Estados Unidos em 2010, sendo titular de residência permanente. Com carta de condução da Flórida, tem residência em Nova Jérsia. Segundo o jornal New York Times, trabalhava como motorista da Uber e já estaria no radar da polícia americana.

O ataque feriu ainda 11 pessoas (cinco das quais estrangeiras: três belgas, uma alemã e um argentino), que estão hospitalizadas, mas fora de perigo.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já ordenou o reforço do controlo das entradas de estrangeiros no país.

