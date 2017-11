Dois homens morreram e outros dois ficaram feridos com gravidade no despiste de um automóvel ocorrido nesta quarta-feira de madrugada no concelho de Sousel, distrito de Portalegre.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o acidente, cujo alerta foi dado às 1h08, ocorreu na estrada municipal 504, entre Santo Amaro, no concelho de Sousel, e Fronteira.

A GNR adiantou que as vítimas mortais têm 34 e 18 anos e os feridos graves são ambos de 21 anos, especificando que um dos feridos é irmão de um dos mortos.

De acordo com a mesma fonte, após o despiste, o automóvel embateu em várias oliveiras, incendiando-se de seguida, tendo as vítimas mortais ficado carbonizadas.

Segundo a fonte do CDOS de Portalegre, os feridos graves foram transportados para o Hospital de Portalegre.

As operações de socorro mobilizaram elementos das corporações de Sousel, Monforte e Estremoz, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, num total de 47 operacionais, apoiados por 19 viaturas.

