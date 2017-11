A cotação dos CTT no PSI-20 está a enfrentar uma forte queda nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. No arranque da sessão, os títulos chegaram a cair mais de 20%, continuando por volta das 10h com uma descida próxima desse valor. É a primeira reacção dos investidores bolsistas aos resultados trimestrais apresentados na terça-feira ao final da tarde.

PUB

Apesar de registar um ligeiro acréscimo de 0,2% nas receitas, a empresa de correios teve uma quebra homóloga de 57% nos lucros nos nove primeiros meses do ano, para 19,5 milhões de euros, quando no mesmo período de 2016 conseguira um resultado líquido de 46 milhões.

A influenciar a trajectória negativa das acções nesta manhã está o anúncio de que o conselho de administração vai propor um corte nos dividendos a distribuir em 2018 aos accionistas relativamente ao exercício de 2017, prevendo-se agora o pagamento de cerca de 38 cêntimos por acção, em vez dos 48 cêntimos previstos anteriormente.

PUB

Em bolsa, às 10h15, as acções dos CTT continuavam a cair 19,9%, com a cotação nos 4,05 euros. Os títulos chegaram a valer 4,01 euros minutos antes das 8h30, o que significou tocar no valor mais baixo desde que a empresa liderada por Francisco Lacerda está cotada em bolsa.

O comportamento dos CTT contrasta com a trajectória das restantes cotadas do PSI-20, que apresenta uma descida ligeira, de 0,2%, com nove empresas em queda e outras nove em alta (o PSI-20 tem actualmente apenas 18 sociedades cotadas). A EDP Renováveis, a Mota Engil e Navigator lideram os ganhos, com subidas acima dos 2%.

Os resultados dos CTT

Nos resultados agora conhecidos, os CTT anunciaram que a subida marginal de 0,2% nas receitas de Janeiro a Setembro reflectem “alguma substituição de rendimentos de correio e de serviços financeiros por crescimento dos segmentos de Expresso e Encomendas e Banco CTT, o que coloca pressão na estrutura de custos”.

Outro factor que a administração diz ter colocado “pressão” nos resultados tem a ver com a compra da Transporta – Transportes Porta a Porta, pelo processo de reestruturação e integração no grupo. O negócio ficou concluído em Maio e aí a gestão da empresa foi integrada no segmento de Expresso e de encomendas dos CTT.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O tráfego do correio endereçado desceu nesses nove meses 6,1% (e 7,2% no terceiro trimestre, de Julho a Setembro), caindo a “um ritmo mais forte que o limite máximo esperado” pela administração.

Já o tráfego de Expresso e Encomendas teve uma evolução positiva. Segundo os CTT, cresceu 18,4% em Portugal e 24,6% em Espanha, permitindo aqui um aumento de receitas de 10,2% e 17,4%. No entanto, o crescimento do mercado implicou também um aumento dos custos acima do esperado, associados à “utilização limitada da capacidade instalada”.

Quando ao Banco CTT, a empresa sublinha o reforço do segmento do crédito à habitação, “com uma produção de 24,3 milhões de euros no terceiro trimestre, mantendo o forte crescimento do número de clientes (superior a 240 mil)”. Em Setembro, o banco tinha mais de 190 mil contas de depósitos à ordem.

PUB

PUB