Quando iniciou 2017 no nono lugar do ranking mundial, Rafael Nadal nunca pensou que iria terminá-lo no topo. Mas a excelente época do espanhol de 31 anos e a vitória, alcançada nesta quarta-feira, em Paris, confirmou-o: pela quarta vez na carreira, Nadal é o número um no final do ano. Roger Federer, o único capaz de destronar o espanhol ainda em 2017, desistiu de competir no último Masters 1000 do ano, bastando ao maiorquino vencer um encontro esta semana para assegurar o primeiro posto. Algo que conseguiu, em menos de duas horas.

“Era impossível para mim pensar em ser número um depois de um período difícil sem jogar. Não é fácil acreditarmos em nós quando não vencemos”, admitiu Nadal, depois de bater o sul-coreano Hyeon Chung (55.º), por 7-5, 6-3, na estreia no Rolex Paris Masters.

O mais velho a terminar a época como número um na história do ranking ATP, instaurado em 1973, estabeleceu outros recordes: é o primeiro com mais de 30 anos; o primeiro a ocupar, perder e recuperar a liderança do ranking por três vezes; o primeiro a terminar como número um em quatro anos não consecutivos (2008, 2010, 2013 e 2017); o primeiro a fazê-lo quatro anos após a última vez; e o primeiro a consegui-lo nove anos depois da primeira vez.

Entretanto, no Court 1 da AccorHotels Arena, João Sousa (58.º) perdia diante de Juan Martín del Potro (17.º), com um duplo 6-2, em 1h02m. Este foi o 10.º encontro em 14 dias para o argentino, que poderia acusar algum desgaste, mas o português foi confrontado com o reverso da medalha — a enorme confiança com que Del Potro está, depois de só ter perdido um desses compromissos.

A 383.ª vitória de Del Potro no circuito ATP – igualando David Nalbandian, mas ainda muito longe do recordista argentino, Guillermo Vilas, com 958 – mantém-no na corrida por uma das duas vagas ainda em aberto para as ATP Tour Finals.

Já Sousa viaja para Portugal para fechar a época no Campeonato Nacional Absoluto, que decorre na próxima semana, na Academia de Ténis da Beloura.

