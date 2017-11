Foi com um lance livre convertido por Marcus Gilbert que o FC Porto assegurou nesta quarta-feira a primeira vitória na FIBA Europe Cup 2017-18. No pavilhão Dragão Caixa, a equipa portuguesa impôs-se aos austríacos do Kapfenberg Bulls por 85-84 e elevou para quatro os pontos somados no Grupo C.

A 1m29s do final do quarto e último período, o FC Porto perdia por 79-84. Precisava de seis pontos para dar a volta ao jogo e, com uma ponta final demolidora, atingiu o objectivo. Nesta altura, foi determinante a acção do extremo norte-americano, que, depois de um cesto de Will Sheehey, converteu um triplo que empatou a partida (84-84), antes de anotar um dos dois lances livres que encerraram a partida.

O último parcial foi o mais desequilibrado de todos (24-12) e seguiu-se a dois períodos dominados pelo Kapfenberg Bulls (25-30 e 20-26). Gilbert, Sasa Borovnjak e Will Hanley, que conseguiu um duplo duplo, foram os melhores marcadores dos "dragões", todos com 16 pontos. O jogador que mais pontuou no encontro foi, contudo, o americano Brian Oliver, com 22 pontos.

Com este triunfo, o FC Porto segura o terceiro lugar e passa a somar quatro pontos, tantos quantos somam o Mornar Bar e o Kataja Basket, que ainda jogam nesta quarta-feira.

