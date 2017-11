Wembley assistiu à entrada triunfal do Tottenham nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, qualificação alcançada à custa de uma vitória (3-1) eloquente sobre o Real Madrid. Cristiano Ronaldo evitou, a dez minutos do fim, a humilhação suprema perante a equipa de Harry Kane, que até ficou em branco na noite em que brilhou a estrela de Dele Alli, com dois golos (27’ e 56’).

O inglês afectou seriamente o Real, embora o primeiro golpe tenha sido obtido em lance irregular, que acabou por ser determinante para dobrar os campeões europeus. Christian Eriksen ainda elevou para 3-0, aos 65’, antes de o avançado português reduzir para os espanhóis.

A crise doméstica dos “merengues” propaga-se ao plano internacional, apesar de o Borussia Dortmund não ter sido capaz de conservar a vantagem sobre o APOEL conquistada por Raphael Guerreiro (29’) e anulada por Pote (51’), para o 1-1 final.

Quem não esperou mais para carimbar a entrada nos “oitavos” foi o Manchester City. No San Paolo, o Nápoles ainda assustou Pep Guardiola, mas Otamendi (34’) e Stones (48’) anularam a vantagem conseguida por Insigne (21’). Aos ingleses bastaria um empate para garantir o objectivo, resultado que Jorginho (62’) ainda forçou, na sequência de um penálti. Mas Agüero (69’) daria mesmo a vitória à equipa de Bernardo Silva, lançado por Guardiola aos 75’, a tempo de ver Sterling fechar as contas (2-4) depois dos 90’.

No Grupo F, destaque para o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, que superou o Feyenoord (3-1) e somou a terceira vitória, podendo garantir o apuramento na próxima jornada, em Manchester.

Com maior equilíbrio, o Grupo E registou uma troca entre o segundo e o terceiro classificados. O Sevilha impôs-se (2-1) ao Spartak de Moscovo e segue a um ponto do líder Liverpool, que bateu o Maribor (3-0).

