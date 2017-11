Besiktas e Mónaco empataram esta quarta-feira (1-1) em jogo da quarta jornada do Grupo G - do FC Porto - da Liga dos Campeões, com Rony Lopes a adiantar os franceses (45+1') e Cenk Tosun a igualar (54', de g.p.). A formação turca lidera o grupo com 10 pontos, enquanto a equipa de Leonardo Jardim somou apenas o segundo ponto, vendo cada vez mais difícil a passagem aos oitavos-de-final.

Sem Radamel Falcao e Sidibé, o Mónaco optou por uma postura em que privilegiou o equilíbrio, apesar de no discurso adoptado por Leonardo Jardim ter ficado clara a urgência de uma vitória na Turquia, onde o Besiktas apresentava um histórico de 11 jogos sem perder (5V e 6E) em provas europeias, somando quatro vitórias consecutivas nos últimos confrontos.

Os monegascos acabariam, porém, por marcar primeiro, já no primeiro minuto de compensação da primeira parte. João Moutinho aproveitou uma falha na transição dos turcos para abrir caminho a Rony Lopes, que não se deixou intimidar pelo oposição de Pepe, assinando um belo golo.

O Mónaco podia começar a pensar em gerir a segunda parte de forma a enervar o Besiktas, mas o defesa brasileiro Jorge, numa abordagem desastrada, cometeu a falta sobre Ricardo Quaresma, em plena área, de que resultaria o empate (1-1). Cenk Tosun (54') não desperdiçou o penálti que desarmou a estratégia dos franceses e Quaresma poderia ter piorado a situação do Mónaco, apenas quatro minutos depois. Mas o internacional português falhou uma situação claríssima para colocar o Besiktas a vencer, deixando em aberto o desfecho do encontro até ao apito final.

