O Benfica perdeu nesta quarta-feira com os russos do Avtodor Saratov por 86-97, em jogo da terceira jornada do Grupo B da FIBA Europe Cup, disputado no pavilhão da Luz, em Lisboa.

Após esta derrota, o Benfica passou a ser terceiro classificado da série, com os mesmos quatro pontos do que os lituanos do BC Nevezis, enquanto os dinamarqueses do Bakken Bears assumiram o comando do grupo, em igualdade com o Saratov, ambos com cinco pontos.

Na próxima semana, as "águias" deslocam-se à Lituânia, onde vão defrontar, no dia 8, o BC Nevezis, em partida da quarta jornada do grupo, sendo que, no mesmo dia, o Bakken Bears, que nesta quarta-feira derrotou na Lituânia o BC Nevezis por 86-71, recebe os russos do Avtodor Saratov.

