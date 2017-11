Junto à estação do “Vouguinha”, o imóvel que até aos anos 90 acolheu o matadouro municipal de Santa Maria da Feira renasceu em Maio como Imaginarius Centro de Criação – Arte e Espaço Público (ICC). O espaço já vinha funcionando como estaleiro, local de ensaios e até palco do homónimo festival de artes de rua que há mais de 17 anos se realiza na cidade, mas, após uma requalificação arquitectónica que preservou parte da sua identidade industrial, revelou-se então com uma nova dignidade: o edifício principal acolhe hoje serviços administrativos, áreas de lazer e um open space multi-usos; à esquerda encontra-se a Black Box com todos os recursos técnicos para ensaios e testes; à direita ficam alojados os profissionais portugueses e estrangeiros convidados a realizar residências artísticas no ICC ou noutros equipamentos associados, como o Cineteatro António Lamoso.

A partir da Câmara Municipal, o vereador Gil Ferreira é quem supervisiona toda essa actividade. E garante que "o ICC não nasceu de forma fortuita": "É o legado natural de um trabalho continuado de 20 anos, que afirmou o território pela qualidade das suas manifestações culturais e durante o qual associações, artistas locais, companhias e outros grupos formais e informais se foram capacitando para o universo das artes de rua e da intervenção no espaço público."

Já antes de o edifício funcionar como sede oficial do ICC, um dos seus utilizadores mais frequentes seria o bailarino Vítor Fontes, que há cerca de dez anos vem integrando o cartaz do Imaginarius como performer a título individual ou integrado em diferentes colectivos, e também como coreógrafo ou director artístico de espectáculos da academia All About Dance, de que é fundador.

Vítor lembra-se do matadouro no final dos anos 2000, quando o espaço era “uma ruína” que artistas como os catalães La Fura dels Baus começavam a utilizar para a experimentação, mas as suas memórias recuam mesmo até à década de 1980, quando o imóvel ainda funcionava como local de abate de gado e filas de animais sem vida deslizavam pelo edifício principal em ganchos pendurados do tecto. “Depois essa carga negativa foi-se apagando. Várias companhias vieram para cá, tudo o que era espectáculo com estrutura que envolvesse equipamento pesado ficava no matadouro, esses projectos foram legitimando o edifício como um espaço de apoio à produção artística e hoje não há quem negue que isto é um equipamento privilegiado de criação”, argumenta. A requalificação técnica e arquitectónica do imóvel esbateu assim alguma da sua carga funesta, mas dotou-o também de um certo “misticismo”: “O edifício passou de algo sombrio, associado à destruição, a algo inventivo, com potencial criativo”, continua Vítor.

O relativo afastamento do matadouro em relação ao centro da cidade terá sido, aliás, uma das razões pelas quais a comunidade artística local apostou na recuperação do imóvel quando auscultada pela autarquia quanto a localizações alternativas para o equipamento, que chegou a merecer um projecto arquitectónico de raiz e viu essa intenção posta de parte por questões de “sustentabilidade financeira e global”. “A Câmara fez o levantamento das necessidades dos criadores locais e as pessoas disseram que gostavam deste espaço”, recorda Vítor. “Haver uma entidade que acolhe artistas e lhes proporciona condições para criarem em tranquilidade, com todos os recursos à disposição, é fantástico – sobretudo porque ser freelancer nesta área não é fácil em Portugal e esta estratégia de empreendedorismo é muito vantajosa”, defende o bailarino, que venceu a primeira convocatória local de apoio à criação e ainda recentemente pisou os palcos nacionais e internacionais em Hu(r)mano e Brother, do coreógrafo (e também feirense) Marco da Silva Ferreira.

"Aqui há vida real"

Litó Walkey, coreógrafa e performer de origem grego-canadiana radicada na Alemanha, considera-se “sortuda” por ter um estúdio próprio e as suas funções de docente nas escolas de dança HZT Berlin, DOCH de Estocolmo e K3 de Hamburgo lhe garantirem liberdade financeira suficiente para “só se dedicar à criação artística quando realmente sente o impulso de o fazer e tem algo de interessante para contar”. Foi enquanto professora, aliás, que conheceu Dinis Machado, o bailarino português que a convidou a criar um espectáculo para o Ballet Contemporâneo do Norte, companhia que, sendo apoiada pela Câmara da Feira, pode utilizar o ICC sempre que o espaço não esteja ocupado por artistas em residência no local. Litó definiu o seu projecto em Berlim, discutiu-o com Dinis e dois outros bailarinos pela Internet, instruiu-os à distância e, uma semana antes da estreia no Cineteatro António Lamoso, reuniu todos na Black Box do ICC para ensaios, provas de guarda-roupa e outros ajustamentos finais.

Foto Litó Walkey NELSON GARRIDO

A round shadow with three points resultou assim de “um processo muito curto”, que reflecte o potencial das parcerias internacionais mesmo quando sujeitas à pressão do tempo e da economia. “A maioria dos artistas trabalha na sua sala-de-estar ou divide um espaço de ensaios com outros colegas, e sobrevive a participar em programas de formação pós-Bolonha, porque lhe dão acesso a outros países e são uma alternativa de subsistência”, declara Litó. “Tenho a sorte de não precisar disso, mas sei perfeitamente que é importante trabalhar fora e que residências em locais como este representam contactos, convites e perspectivas de evolução.

No caso específico do ICC, a coreógrafa que já trabalhou com criadores como Vera Mantero ou Martine Pisani aprecia o equilíbrio entre “isolamento e contacto” que o edifício lhe proporciona. “Está muito bem desenhado, tem luz natural e oferece uns vislumbres de natureza a toda a volta”, analisa. “Os instrumentos relacionados com o antigo abate de animais e os sons que hoje saem do canil ao lado podem ser muito tristes, sobretudo para mim que sou vegetariana, mas isso só prova que não estou num local isolado e neutro, longe da realidade – aqui há vida real e eu prefiro isso a sítios sem história, que não representam qualquer desafio à criatividade."

Espaço para experimentar

Julieta Aurora Santos, fundadora do Teatro do Mar, também percebe esse apelo. “Uma estrutura como o ICC oferece condições de habitabilidade para ficarmos lá a trabalhar e até a viver, podendo ter reuniões num espaço e ensaiar noutro. Essa abertura deixa os criadores mais livres e dá-lhes espaço para a experimentação”, nota. Comprovou-o com o espectáculo Ferida, resultado de uma parceria entre o festival Imaginarius e o seu congénere catalão FiraTàrrega. Convidada a assumir a direcção artística do projecto, Julieta deixou que o tema do trabalho fosse definido pelos respectivos performers – um clown, um bailarino de hip-hop e um acrobata – e depois dirigiu-os à distância antes de a equipa se reunir na Feira para três semanas de ensaios. “Implicou muita adaptação, mas, quando nos juntámos no ICC, já tínhamos o trabalho adiantado”, revela.

Após a sua estreia em Maio no Imaginarius, Ferida seguiu em Setembro para Tàrrega, onde a imprensa internacional a elegeu como a melhor produção em cena no festival. O tema terá ajudado: “Em comum aos dois países tínhamos a nossa memória histórica, num paralelo entre a ditadura de Salazar e o regime de Franco. Como a partilha põe as feridas à mostra, chegámos a um território artístico que derivou do medo, do silêncio, da morte e do sofrimento, e os artistas acabaram por trabalhar essas questões de forma muito pessoal." Expondo a dor camada a camada, aproximaram-se da cura possível. “É verdade que a narrativa final era mais abstracta ou metafórica, mas o que contou realmente foi a forma de lá chegar”, diz Julieta. “Entre o medo de me lançar num formato de trabalho desconhecido e o estímulo de ter de me adaptar e superar, o que teve mais valor não foi o projecto em si, mas o processo que o Imaginarius me deu a explorar."

