Com um orçamento anual na ordem dos 258 mil euros (o que não inclui a despesa com a programação do Imaginarius), o Imaginarius Centro de Criação (ICC) tem três eixos de intervenção: a criação em regime de residência, por artistas e outros profissionais portugueses e estrangeiros; a qualificação comunitária, através do envolvimento activo de escolas e outros agentes em projectos culturais; e a internacionalização de artistas e projectos, para alargamento do seu circuito de exibição e sustentabilidade económica dos conteúdos com chancela ICC. “É o binómio cultura-negócios”, sintetiza Gil Ferreira. “Como somos o primeiro e único centro de criação português integralmente dedicado às artes de rua e à criação para o espaço público, temos a descentralização e a itinerância como metas bem definidas e estabeleceremos certamente parcerias com outras estruturas de referência que nos ajudem nesse objectivo”.

A coordenação técnica dessa estratégia foi entregue em concurso público internacional à Opium, a empresa de consultoria ao sector criativo fundada pelo mesmo Carlos Martins que de 1998 a 2005 foi vereador da Cultura em Santa Maria da Feira e ainda hoje é apontado como o grande impulsionador de eventos-chave como a Viagem Medieval e o próprio festival Imaginarius. Agora, no seu regresso às origens, organizou a produção do ICC em dois segmentos: o ciclo Imaginarius, que tem sempre um tema anual, culmina com uma grande estreia no festival e segue depois para o circuito internacional; e o ciclo independente, que parte de convocatórias públicas à comunidade artística e resulta depois em espectáculos próprios ou co-produções com outras entidades. Domínios a explorar: todos os que envolvam criação, experimentação, reflexão ou intervenção nos universos das artes performativas, visuais ou multimédia, da música, do design, da arquitectura, da fotografia ou do cruzamento entre essas e outras expressões. No domínio da investigação, por exemplo, a actuação do ICC arranca no próximo dia 10 com o Fórum Internacional da Bosch Alumni Network, organizado pela 4iS – Plataforma para a Inovação Social, com o apoio da Fundação Robert Boschu. Políticas sustentáveis para o espaço público estarão em discussão por 40 investigadores, empresários e agentes governamentais de vários países, dos Estados Unidos à Tunísia e à Mongólia.

Quanto à actividade no âmbito da criação artística propriamente dita, Carlos Martins revela ao PÚBLICO que “o projecto-âncora para o ciclo 2017/2018 será o 140k Memórias”, numa alusão às potenciais recordações dos cerca de 140 mil habitantes do concelho. “Queremos reunir um conjunto de objectos que possam constituir o que seria um ‘museu da memória da Feira’ e convidar artistas a criarem uma estrutura que reúna todos esses conteúdos e motive uma reflexão sobre a nossa identidade, gerando também matéria para escolas, museus e instituições sociais trabalharem o tema e o recriarem." Três entidades estão já envolvidas: o Museu Convento dos Loios, que vai trabalhar a ocupação do território, na componente da arqueologia e da contemporaneidade; o Museu do Papel, que analisará a influência da indústria papeleira no município; e o Museu de Lamas, ao qual caberá retratar memórias do sector corticeiro.

A par da convocatória de apoio à criação local (que o município tem a decorrer até dia 30 como incentivo à criação de produções inéditas para estreia no Imaginarius de 2018) e da open call para residências artísticas no antigo matadouro (que as acolherá em dois períodos distintos do ano), o ICC tem a decorrer até dia 9 uma chamada específica para o 140k Memórias: é dirigida a fotógrafos e videógrafos que pretendam trabalhar o making of desse projecto e prevê bolsas de apoio de seis meses num valor global de seis mil euros.

Carlos Martins idealiza já outras possíveis materializações para o 140k Memórias: “Pretendemos ter no espaço público uma construção efémera sobre este tema, para estrear durante o Imaginarius e depois lançar num circuito itinerante, que pode abranger não apenas o país, mas também os feirenses distribuídos pelo mundo”.

