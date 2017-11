Morte, crueldade, problemas, despreocupação, bom e louvor. Quando ouve ou lê estas seis palavras, o seu cérebro reage. Se neste momento estivesse a ser submetido a um exame que permite observar a actividade cerebral, era possível ver a reacção de determinadas regiões de cérebro que estão associadas a determinadas emoções. Uma equipa de cientistas fez este teste com 34 pessoas onde se incluía um grupo de doentes com tendências suicidas.

Marcel Adam Just, da Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh (EUA), liderou a equipa que criou o algoritmo para ensinar uma máquina a ler os sinais cerebrais destas pessoas. No final da experiência, a máquina conseguiu identificar com mais de 90% de precisão quais as pessoas que tinham tendências suicidas e, num passo seguinte do teste, quais as que já tinham mesmo tentado suicidar-se.

Identificar o risco de suicídio numa pessoa é uma tarefa difícil. Muitas das pessoas que acabam por tentar ou cometer suicídio não mostram sinais, não pedem ajuda, nem mesmo se estiverem já a ser acompanhadas por um especialista em saúde mental. E muitas nem sequer estão. Portugal (onde, entre outras, existe a linha de ajuda na área da prevenção do suicídio SOS Voz Amiga 800 209 899) está acima da média global de suicídios, apresentando uma taxa de 13,7 pessoas por cem mil habitantes em 2015, face a uma taxa mundial de 10,7, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. E sabemos que, em todo o mundo, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre os 15 e os 29 anos.

Em várias frentes de trabalho há investigadores a tentar encontrar formas de melhor prever o risco. As estratégias são variadas e vão desde o cruzamento de dados da história clínica e familiar dos doentes até à identificação de biomarcadores que sinalizam uma situação de perigo e mesmo à procura de sinais nas pesquisas dos utilizadores no Google e nas publicações no Facebook.

Foto O suicídio é a segunda principal causa de morte entre os 15 e os 29 anos Nelson Garrido

A equipa de Marcel Adam Just decidiu procurar o que chamam “assinaturas neuro-semânticas” nos cérebros de um grupo de pessoas com uma idade média de 22 anos, uma idade de risco como se constata nas estatísticas. Trata-se de ver como e onde o cérebro é activado quando uma pessoa é confrontada com um determinado conceito. Na experiência participaram 17 pessoas com tendências suicidas e 17 pessoas saudáveis para servir de grupo de controlo. De um conjunto de 30 conceitos, foram seleccionados seis por serem os que mais evidenciavam diferenças. São as seis palavras já referidas: morte, crueldade, problemas, despreocupação, bom e louvor.

Os participantes foram submetidos a um exame que permite obter um “filme” da actividade do nosso cérebro, a ressonância magnética funcional. Recorrendo a uma máquina apoiada em algoritmos e que foi ensinada a ler as assinaturas neuronais (entramos aqui na categoria da inteligência artificial), foi possível identificar os indivíduos com ideias suicidas com 91% de precisão. Num processo idêntico, a máquina também conseguiu distinguir com 94% de exactidão as pessoas do grupo com ideias suicidas que já tinham efectuado uma tentativa de suicídio das que nunca o tinham feito.

Este estudo, concluem os investigadores no artigo publicado esta semana na revista Nature Human Behaviour, estabelece “uma base neurocognitiva biológica para representações alteradas de conceitos em participantes com ideário suicida, o que permite uma classificação muito precisa de pertença a um grupo”.

Ao PÚBLICO Marcel Adam Just sublinha que “a conclusão mais importante é que, pela primeira vez, podemos analisar as mentes dos doentes psiquiátricos (com seu consentimento) e avaliar as alterações nas assinaturas neuronais dos seus pensamentos usando imagens cerebrais”. E acrescenta: “Este poderia ser um complemento extremamente útil para a avaliação psiquiátrica convencional, baseada em informações comportamentais.”

Poderia ser, mas não será tão cedo. É preciso, reconhece o cientista, fazer estudos mais alargados. Com mais participantes e com outras variáveis. Neste estudo, o padrão da assinatura foi apenas comparado entre pessoas do grupo de controlo e outras com ideias suicidas, deixando de fora, por exemplo, doentes com outras patologias do foro psiquiátrico. Sobre isso, Marcel Adam Just confirma que pretende “testar pessoas com problemas psiquiátricos, além da ideia suicida”. E antecipa: “Esperamos que o classificador [a máquina] possa distingui-los das pessoas com ideias suicidas.”

O cientista nota ainda que esta não é a primeira experiência feita com este método, recordando um artigo na revista Plos One no final de 2014, que também permitiu usar representações neuronais de interacções sociais em 17 adultos para identificar marcadores neurocognitivos do autismo.

Por outro lado, a ressonância magnética funcional é uma técnica de imagem muito dispendiosa que impossibilita um uso alargado. A esse propósito, Marcel Adam Just adianta que um dos próximos passos deste trabalho passa, precisamente, por tentar ver se é possível detectar estas alterações na actividade cerebral através de electroencefalogramas, um método mais simples e barato.

Imaginando que esta tecnologia já podia ser usada para determinar o risco, o que fazer com os resultados depois? Será que podemos trabalhar com os conceitos em ambiente de terapia e mudar as assinaturas que produzem no nosso cérebro? “O estudo mostra não só que alguns dos pensamentos estão alterados, mas também indica de que maneira eles foram alterados. Percebemos que a componente emocional de alguns dos conceitos são diferentes nas pessoas com ideias suicidas. Por exemplo, há uma componente maior de tristeza no conceito de ‘morte’ para as pessoas com ideias suicidas do que no grupo de controlo. Esta alteração é um alvo potencial para terapia. Além disso, os nossos métodos podem ser usados para avaliar se uma terapia é eficaz, ou seja, se reduz ou elimina a alteração face a um conceito”, responde o cientista.

São os primeiros passos para abrir uma nova janela que ajuda a percepcionar o risco do suicídio que se esconde num lado negro da mente. Resta saber o que fazer depois com o que encontramos.

