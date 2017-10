É possível fugir à "ditadura" do azul e do cor-de-rosa? Como é que uma mãe (ou avó) feminista educa uma criança sem alinhar nos estereótipos de género que estão por toda a parte? Ouvimos histórias da investigadora Carla Cerqueira, da antiga jornalista Maria Antónia Palla e da professora Inês Barbosa.

O podcast Do Género também está disponível no iTunes, no Soundcloud e nas apps para podcasts.

