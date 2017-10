As condições meteorológicas adversas e a manutenção do risco elevado de incêndios levou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, a prolongar o dispositivo de combate a incêndios até 15 de Novembro.

Numa nota divulgada nesta terça-feira, o gabinete de Eduardo Cabrita adianta que o prolongamento abrange os 17 meios aéreos que reforçaram o dispositivo na última semana (13 helicópteros ligeiros e quatro aviões médios anfíbios) e os 12 contratados para o período de 16 a 31 de Outubro (oito helicópteros médios, dois aviões pesados anfíbios e dois aviões médios anfíbios).

Estarão disponíveis, até dia 15 de Novembro, 35 meios aéreos de combate a incêndios em Águeda (distrito de Aveiro); Ourique (Beja), Braga e Fafe (Braga); Alfândega da Fé e Nogueira (Bragança); Castelo Branco e Covilhã (Castelo Branco); Cernache e Lousã (Coimbra); Loulé e Monchique (Faro); Guarda, Meda e Seia (Guarda); Pombal (Leiria); Portalegre (Portalegre); Baltar (Porto); Ferreira do Zêzere, Pernes e Sardoal (Santarém); Águas de Moura (Setúbal); Arcos de Valdevez (Viana do Castelo); Vidago e Vila Real (Vila Real) e ainda Armamar e Viseu (Viseu).

Nas próximas duas semanas, será ainda prolongado o funcionamento de 72 postos de vigia da Rede Primária de Postos de Vigia e a GNR manterá as equipas de manutenção e exploração de informação florestal junto de cada Comando Distrital de Operações de Socorro.

“Esta decisão resulta da previsão de condições meteorológicas adversas e da manutenção do risco elevado de incêndios florestais por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e do European Forest Fire Information System (EFFIS)”, refere a nota do Governo.

O Governo acrescenta que o quadro operacional para a próxima quinzena envolve 6957 operacionais, entre os quais 3100 bombeiros. Inclui ainda patrulhamento ostensivo no terreno por parte das Forças Armadas, em articulação com a GNR e com a PSP.

