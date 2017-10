O Governo determinou a celebração de contratos específicos entre a Infra-estruturas de Portugal e os operadores de telecomunicações com o objectivo de substituir o traçado aéreo por infra-estruturas subterrâneas nas zonas afectadas pelos incêndios.

"Face aos incêndios florestais de grande dimensão que afectaram Portugal, à situação de perigosidade específica verificada e aos novos desafios que os mesmos colocaram ao nível das comunicações de segurança e emergência, o Governo entende ser essencial potenciar a utilização de infra-estruturas subterrâneas para instalação de redes de comunicações electrónicas", lê-se na resolução do Conselho de Ministros publicada nesta terça-feira.

A medida surge depois da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) ter recomendado à Assembleia da República, ao Governo, aos municípios e aos operadores de telecomunicações um conjunto de medidas para melhorar a protecção das infra-estruturas e serviços de telecomunicações em caso de incêndios, entre as quais dar prioridade à construção de cabos subterrâneos nas áreas de risco, em vez do traçado aéreo que é vulnerável ao fogo.

Neste contexto, o Governo considera "essencial prosseguir a realização do levantamento exaustivo de todas as infra-estruturas aptas a alojar redes de comunicações electrónicas, já iniciado pela Infra-estruturas de Portugal nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Ansião, Alvaiázere, Figueiró dos Vinhos, Arganil, Góis, Penela, Pampilhosa da Serra, Oleiros e Sertã", refere.

Também manda proceder a uma análise técnica detalhada dos trabalhos de adaptação a realizar, de onde resulta o investimento a executar por todas as operadoras que adiram a esta solução.

Encontra-se em ainda em curso a realização de um estudo análogo "noutras regiões com características de perigosidade semelhantes", lê-se no documento.

Os operadores, proprietários ou utilizadores de infra-estruturas e redes de comunicações electrónicas em traçado aéreo que pretendam substituí-las ou criar uma redundância com a utilização do canal técnico rodoviário beneficiam de um período de isenção de três anos do pagamento do valor respeitante à contrapartida pelo acesso e utilização das respectivas infra-estruturas.

×

Beneficiam ainda, segundo o texto, "de uma redução de 30% das despesas de utilização das infra-estruturas sobre o valor da ORIP [oferta de referência] à data da publicação da presente resolução, valor que se mantém até cinco anos após o período de isenção, desde que inferior à ORIP em vigor, nos concelhos com elevado grau de perigosidade de ocorrência de calamidades naturais, a identificar por despacho do membro do Governo responsável pela área das infra-estruturas".

Os restantes operadores que pretendam utilizar o canal técnico rodoviário beneficiarão de uma redução de 30% das despesas de utilização das infra-estruturas sobre o valor da ORIP à data da publicação da presente resolução, valor que se manterá até oito anos desde a respectiva instalação, desde que inferior à ORIP em vigor, nos concelhos com elevado grau de perigosidade de ocorrência de calamidades naturais, a identificar por despacho do membro do Governo responsável pela área das infra-estruturas.

A adesão por parte dos operadores às condições especiais definidas na presente resolução, que entra em vigor no dia seguinte à publicação, deve ocorrer no prazo máximo de um ano a contar da data da publicação da mesma.

