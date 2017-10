O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, aproveitou o encerramento das jornadas parlamentares - provavelmente as últimas em que participa como líder - para anunciar o voto contra da bancada do PSD à proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2018.

"É o orçamento que merece o nosso voto contra, não há nenhuma dúvida sobre isso, não serve nenhuma estratégia, o interesse colectivo, não está orientado para o futuro", afirmou, sublinhando que é um Orçamento "voltado para os equilíbrios políticos que sustentam o Governo" e que "é um somatório de interesses particulares e que não estão enquadrados nos interesses colectivos".

