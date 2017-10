O Exército terminou esta terça-feira a tarefa de esvaziar os Paióis Nacionais de Tancos (PNT) e de distribuir por três locais os explosivos, munições e artifícios de fogo que ali estavam guardados. Estes estão agora no Estado-Maior da Armada em Marco do Grilo, no Campo de Tiro de Alcochete e no Campo Militar de Santa Margarida. O Plano Tróia 17 envolveu também a Marinha e a Força Aérea, e foram retiradas 1100 toneladas de material de Tancos, espaço que poderá ser transformado, a prazo, num campo militar, como aconteceu com Santa Margarida.

PUB

A operação, “delicada e penosa”, como a classificou o chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, foi decidida no rescaldo do roubo de Junho aos paióis de Tancos (e anunciada pelo ministro da Defesa em Julho) e durou todo este mês de Outubro, mas apenas foi revelada nesta segunda-feira à noite por questões de segurança.

Ao meio-dia de hoje, terça-feira, partiu a última coluna com quatro camiões de material militar, que fez o pequeno percurso entre a Unidade de Apoio Geral de Material do Exército (UAGME), na Estrada do Infantado, e o Campo de Tiro de Alcochete, da Força Aérea Portuguesa, do outro lado da estrada. Agora “está tudo inventariado” e guardado com condições de vigilância, garante o CEME.

PUB

Rovisco Duarte recusa que esta transferência possa ser vista como um reconhecimento de que o Exército não consegue gerir a vigilância do seu equipamento e responde que é antes uma medida de racionalização. "O Exército faz a gestão do seu material sem problemas", disse o CEME numa conferência de imprensa na UAGME.

Porém, Tancos precisava de mais investimento no reforço da segurança e na vigilância, e as Forças Armadas dispõem de outros espaços com condições. "Já que pagamos, podemos usar o espaço sobrante. É uma questão de rentabilização do que existe", referiu. Em cada um dos novos espaços, a vigilância do material do Exército caberá ao Exército, especificou. Rovisco Duarte afirmou que ao longo dos tempos houve "erros estruturais e erros sistémicos" na abordagem que se fazia das instalações do Exército e até das Forças Armadas, defendendo a necessidade de se "mudar o paradigma do funcionamento".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O material roubado em Junho e recuperado há uma semana na Chamusca está à guarda da Polícia Judiciária Militar e as investigações ainda não estão concluídas. Por isso, o CEME recusou fazer comentários sobre, por exemplo, o esquema de rondas aos paióis.

Mas admitiu que há uma caixa de munições que foi encontrada com o material e que não estava na lista dos itens desaparecidos em Junho. Depois de alguma insistência, Rovisco Duarte explicou apenas que se trata de uma embalagem do tamanho de uma caixa de sapatos. "É uma ligeira discrepância completamente compreensível", defendeu, acrescentando que o paiol roubado tinha "material volante para ser usado na instrução" e que pode ter sido uma caixa de munições que saiu para um exercício e voltou a entrar sem se fazer esse registo.

Sobre o futuro de Tancos, Rovisco Duarte disse que os paióis continuarão a ter alguma vigilância para evitar vandalismos, mas a médio prazo será preciso definir o que fazer com o espaço. O CEME defende que poderá passar a ser um campo militar com comando único, como já aconteceu com Santa Margarida.

PUB

PUB