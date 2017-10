“O céu é o limite” mas para lá chegar é preciso “financiamento”. A ironia é do general Rovisco Duarte, o chefe do Estado-Maior do Exército, que esta terça-feira defendeu as valências da Unidade de Apoio Militar de Emergência (UAME) criada no início deste ano para acudir a catástrofes e ser um apoio à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC). Mas esta pouco tem recorrido a esta estrutura, mesmo com os incêndios problemáticos deste Verão. Trata-se de uma estrutura de comando reduzida que tem “carta branca para mobilizar” com urgência os militares necessários das várias estruturas do Exército.

Rovisco Duarte diz que estão inventariadas as necessidades desta unidade e que a tutela até as conhece, mas recusa entrar em pormenores financeiros.

O “céu” seria algo como a unidade congénere espanhola, considerada um exemplo a nível internacional. Por cá, o general diz que a UAME pode “colaborar mais” do que tem sido solicitado, sobretudo nas áreas da alimentação – “a cozinha de campanha que temos em Abrantes pode ser enviada para qualquer lado em duas horas e em quatro está a cozinhar para 600 pessoas” -, do apoio sanitário e de saúde – “a ANPC nunca solicitou o hospital de campanha”, dos transportes e da engenharia.

Neste último caso, as valências estão mais debilitadas: o Exército tem máquinas de rasto, usadas para abrir corta-fogos, mas já com “muitos quilómetros em cima”. Militares habilitados a operá-las há. "Nós podemos ter mais máquinas de rasto e nessa altura podemos duplicar o apoio. É uma questão de nos fornecerem as máquinas…", apontou o general. Outra deficiência para os casos do combate ao fogo é a falta de equipamento de protecção pessoal. Entre meados de Maio e o final do mês de Outubro, o Exército já empenhou 16.809 militares no combate aos incêndios, de acordo com a actualização de informação feita esta terça-feira.

