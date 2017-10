“Interior(es)”?

O dito “Interior” está na ordem do dia, desde a criação duma Unidade de Missão e muito mais face às tragédias dos fogos. Se estas presenças nas agendas políticas dará reais resultados de mudanças radicais para uma coesão territorial de Portugal-Todo só o tempo o dirá.

Se todo o “Interior” tem problemas e desafios muito semelhantes, não se pode considerar, equacionar e projetar como se este “Interior” seja igual em todo o território nacional. Hoje, perante as catástrofes de destruição provocados pelos fogos, centrados na região centro, corre-se o risco de esquecer os “Interiores” sem fogos, mas diversas secas. Se hoje, a prioridade nesses territórios é inquestionável, com medidas e programas intensos e específicos, não podemos esquecer “o resto”.

Se temos as Beiras ardidas, também temos os Alentejos desertificados, uns mais, outros menos, os Trás-os-Montes sem futuros para os jovens, a Serra Algarvia ao abandono, “interiores” à beira do litoral e raias fronteiriças diversas.

Assim sendo, há que construir uma estratégia comum com medidas, políticas e instrumentos para todo o “Interior”, mas com programas e intervenções específicas conforme os diversos “interiores”.

Precisamos de uma Unidade de Missão para o Interior-Todo!

José Carlos Albino, Messejana

Fragilidades

Na sequência do terrível drama dos incêndios, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu (surpreendeu-se com?) as “fragilidades do Estado”. Deve dizer-se que este diagnóstico é conhecido há muito tempo, tendo a doença sido agravada durante o consolado de Pedro Passos Coelho que, acriticamente, brincou com a redução de despesas como se fosse um jogo de cortar em “tudo o que mexesse” no Estado.

A redução do peso do Estado é necessária mas tem de ser levada a cabo com inteligência e maturidade, e não apenas para criar títulos nos jornais. A medida de longo prazo mais fundamental e eficiente para atingir aquele objetivo é a eliminação da excessiva burocracia. Sendo isto um projeto demorado, foi totalmente subvertido nos tempos da troika, onde a burocracia disparou absurdamente (o mau Estado aumentou). No que diz respeito às florestas, algumas medidas razoáveis que tinham sido previstas foram destruídas de diversas formas incluindo, entre muitas outras, a redução drástica dos meios humanos para a vigia da floresta e a prevenção de fogos. Vale a pena relembrar o que escreveu nessa altura José Pacheco Pereira no PÚBLICO: depois de “salgar a terra”, a recuperação é muito mais difícil. O Estado que a troika recebeu era frágil e aquele que sobrou após a “saída limpa” é bem mais frágil.

Luis Melo, Porto

